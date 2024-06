Il tradimento spiattellato durante la festa di compleanno. Ricordate? Cristina Seymandi e Massimo Segre hanno catturato l’attenzione di media e curiosi quasi un anno fa, il 27 luglio 2023, quando sono stati protagonisti di uno degli episodi più ‘cult’ dell’estate scorsa. La coppia sembrava andare d’amore e d’accordo ed era pronta al matrimonio. Ma durante la festa di compleanno della fidanzata lui ha fatto sapere a tutti che l’aveva tradito.

Dunque niente matrimonio e video dell’accusa che è diventato ovviamente virale. Tanti si sono schierati, chi ha disapprovato il gesto ritenendolo troppo violento e chi invece si è detto d’accordo con la scelta estrema dell’uomo. A un anno di distanza dal fattaccio Cristina Seymandi ha rilasciato un’intervista a Oggi in cui ha raccontato cosa è successo in questo periodo.

“Dopo l’iniziale sbigottimento – le parole di Cristina – ho saputo sopravvivere al clamore, a quelle parole in libertà, di fronte a una platea che tra l’altro era composta di amici. Sono una donna che crede in se stessa, ha un’indipendenza economica e di pensiero. Ma in quanti hanno la stessa autostima e gli stessi mezzi?”. Poi rivela di aver rivisto l’ex compagno, ma anche di “non provare nulla” nei suoi confronti.

“Solo una profonda tristezza, non potrò dimenticare il male che questa vicenda ha fatto a mia figlia, mia madre e mia sorella. Lasciarmi tutto alle spalle? Niente affatto. Sto per iniziare a scrivere un libro, parte dei proventi andrà a progetti a sostegno delle donne in condizione di fragilità”.

All’epoca dei fatti Cristina aveva denunciato l’uomo per violenza privata e violazione della privacy, denuncia poi ritirata dopo un accordo riservato. Ma la battaglia va avanti: “Ogni altra questione è al vaglio della magistratura”.

