Si sono vissuti minuti e ore di grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Massimo Ranieri. Il cantante è rimasto infatti vittima di un’improvvisa caduta, mentre si stava esibendo sul palco del teatro napoletano Diana. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’artista è scivolato ed è precipitato al suolo, lasciando i presenti praticamente sotto choc. Subito i soccorritori gli hanno prestato i primi soccorsi e poi è stato trasferito all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli, dove si trova tuttora.

Dopo la caduta di Massimo Ranieri, i primi a fornire dettagli sulle sue condizioni erano stati gli uomini del suo staff, che aveva immediatamente voluto smentire l’ipotesi che fosse stato colto da un mancamento: “Sta bene, non è stato un malore e non ha un trauma cranico, solo una costola fratturata. Tornerà dal suo amato pubblico al più presto”. Ora invece sono arrivati ulteriori aggiornamenti sul suo stato clinico direttamente dai medici del nosocomio partenopeo, che hanno diramato una nota.





Massimo Ranieri, le sue condizioni dopo la caduta a Napoli

Dunque, Massimo Ranieri aveva iniziato da poco ad esibirsi nel suo spettacolo ‘Sogno o son desto’ e stava intonando il brano musicale ‘Vent’anni’, quando c’è stata la caduta. E ora per sapere tutto sulle sue condizioni si era in attesa del bollettino medico, che è stato fornito proprio in queste ore. Fortunatamente la situazione è decisamente sotto controllo e, nonostante lo spavento iniziale, ha avuto praticamente solo una frattura ad una costola. Ma vediamo nei particolari qual è il suo stato di salute.

Questo quanto comunicato dall’ospedale su Massimo Ranieri e ripreso da ‘Gossip e Tv’: “Oggi è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami hanno evidenziato la frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti altri tipi di lesioni”. Non potevano certamente esserci notizie migliori di queste, visto che in prima battuta si era temuto che il cantante avesse anche battuto la testa a terra.

Massimo Ranieri, che da pochi giorni ha compiuto 71 anni, ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone ‘Lettera di là dal mare’ e si è classificato all’ottavo posto. Ha inoltre vinto il Premio della Critica Mia Martini. Il 16 marzo scorso, insieme ai colleghi Nino D’Angelo, Peppino di Capri, Gigi D’Alessio, Mario Trevi e Peppino Gagliardi, ha preso parte al video di auguri per i 130 anni del quotidiano napoletano ‘Il Mattino’.

