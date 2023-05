Massimo Ranieri, la notizia è ufficiale. Il cantante di recente si è lasciato andare a una lunga intervista su Il Messaggero dove ha deciso di raccontare alcuni aneddoti sulla propria carriera e sulla vita privata. Ben 72 anni brillano dentro i suoi occhi: Massimo Ranieri non intende fermarsi: “Posso rallentare e vivere meglio. Invece di fare centoventi concerti all’anno, posso farne sessanta. Chi ho dovuto aiutare e riparare, ora è a posto”, ha confessato. E a tal proposito, i fan si ritrovano davanti alla dura realtà da accettare in vista degli spettacoli che sarebbbero previsti per fine mese. Cosa sta succedendo.

Annullati gli spettacoli di Massimo Ranieri. Il cantate 72enne è stato colpito da un’afonia che non gli permetterà di esibirsi nelle date del 27 e 28 maggio 2023. I fan lo avrevvero atteso, come da programma, al Teatro Moralcchi di Perugia e al Teatro Moderno di Grosseto, ma le condizioni di salute richiedono la dovuta accortezza, andando incontro a uno slittamento dei due appuntamenti. A comunicarlo lo staff preposto all’organizzazione.

Leggi anche: Paura per Massimo Ranieri: l’incidente sul palco durante lo spettacolo e subito trasportato in ospedale. Come sta





“A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale, le repliche di Grosseto e Perugia, previste per il giorno 27 e 28 maggio 2023, vengono posticipate nel mese di ottobre prossimo”, si legge. Ma stando a quanto si apprende, i fan non saranno costretti ad attendere per troppo tempo. Infatti sarebbero già stati calendarizzati i due spettacoli, previsti rispettivamente a Perugia il 24 ottobre 2023 e a Grosseto 25 ottobre 2023.

Ovviamente per chi ha già acquistato i biglietti, nessun pericolo. Confermata la validità dei ticket, anche per quanto riguarda le prenotazioni dei settori e dei posti. Per chi fosse impossibilitato a rimandare, è inoltre previsto un rimborso: la richiesta in tal caso andrà presentata entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023. E per tornare alle parole di Massimo Ranieri, fonte inesauribile di talento ed energia, nel corso dell’intervista per Il Messaggero, il cantante ha ammesso: “A 72 anni sono pieno di cicatrici e non mi imbarazza farlo sapere. Non sono un robot né un alieno. Come tutti, anch’io conosco la sofferenza”.

Poi la confessione: “È arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, lo so, ma insieme si sta meglio. Vedere un film, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio”. Massimo Ranieri ha poi aggiunto: “Sono solo, ma voglio davvero un amore come questo”.