Fiori d’arancio per la coppia che si appresta a proferire il fatidico ‘si’. Una lunga storia d’amore di oltre 5 anni non poteva che procedere dritto verso il coronomento di un grande sogno. Nozze per l’imprenditore romano e l’ex direttore degli Scavi di Pompei. E a celebrare l’unione tra i due, il celebre regista italiano Paolo Sorrentino.

Massimo Osanna e Gianluca De Marchi sposi. Il fatidico ‘si’ arriva dopo 5 lunghi anni di amore. Massimo Osanna, 59 anni, ex direttore degli Scavi di Pompei e dal 2020 direttorissimo dei Musei del Ministero dei Beni e delle attività culturali, e il compagno 50enne Gianluca De Marchi, imprenditore e fondatore della azienda Urban Vision hanno deciso di festeggiare a Capri.





Massimo Osanna e Gianluca De Marchi sposi: “Nozze di 3 giorni”

E a celebrare l’unione civile sarà proprio il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino, amico di De Marchi, che è anche attore. Testimone del fatidico ‘si’ proferito davanti a 200 invitati, invece, la splendida Valeria Golino. La cerimonia si terrà sabato 3 settembre a Villa Lysis.

Un vero e proprio evento quelle delle nozze tra Massimo Osanna e Gianluca De Marchi. Infatti il matrimonio durerà tre giorni. La coppia, come riportato da La Repubblica, ha fatto recapitare l’invito a molti vip amici, tra i quali François Pinault insieme alla moglie Salma Hayek, così come Dario Franceschini e Gabriel Zuchtriegel, nuovo direttore di Pompei.

E come si accennava, pare che i festeggiamenti di nozze dureranno ben 3 giorni. Dopo un cocktail di benvenuto in una villa di Capri il 2 settembre, seguiranno le nozze vere e proprie giorno 3 settembre presso la lussuosa Villa Lysis. Brindisi per gli sposi dopo la cena in un ristorante di Marina Grande e per concludere in bellezza il 4 settembre un evento di saluto, in una villa privata.

