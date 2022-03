“Sto con lei da 10 anni”. Massimo Giletti sgancia la bomba gossip: non l’aveva mai rivelato prima

Massimo Giletti sorprende davvero tutti e a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, che festeggerà il prossimo 18 marzo, ha voluto parlare di diversi argomenti privati in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’. Ed è uscito fuori un aneddoto inaspettato sulla sua vita sentimentale. Infatti, non è single ma non solo: ha una donna che gli ha rubato il cuore da ben dieci anni. Ma prima d’ora non si era mai soffermata su di lei, anche se adesso ha ritenuto giusto rivelare tutto al suo pubblico.

Comunque Massimo Giletti ha rivolto la sua attenzione anche ad altri aspetti della sua vita personale e ha voluto raccontare che tipo di rapporto abbia avuto con il suo papà: “Quando avevo cinque anni papà ha deciso di far studiare i miei fratelli gemelli a Torino. Loro sono sette anni più grandi di me. E poi mia madre si è trasferita con loro e io sono rimasto e non l’ho vista per settimane. Per me si è trattato di una sofferenza immensa. Poi dopo la laurea ho lavorato nell’azienda tessile di famiglia a Ponzone Biellese”.

Poi ad ‘Oggi’ Massimo Giletti ha tirato fuori altri aneddoti mai svelati prima: “Potevo essere il figlio di Picasso perché il 30 aprile del 1961 mia madre Giuliana è andata a cena in un ristorante vietnamita di Cannes e ha visto Picasso seduto ad un tavolo e gli ha chiesto un autografo. Lei era molto bella e lui oltre all’autografo le ha fatto due disegni: un seno scoperto e una barchetta a vela. Poi le ha chiesto di andarsene con lui per tre giorni, ma lei ha rifiutato perché era già sposata e poi sono stato concepito io due mesi più tardi”.





Sul padre Massimo Giletti ha poi voluto dire ancora: “Non c’è mai stato nella mia vita, eppure da quando è morto due anni fa mi manca da morire. Comunque per quanto riguarda il mio compleanno, non lo festeggerò perché non l’ho mai fatto”. La rivelazione più interessante è arrivata però quando ha parlato di amore: “Se sono innamorato? Le dico una cosa che non ho mai rivelato – ha continuato ad ‘Oggi’ -. Ho un amore grande per una donna e mi vive dentro da ormai dieci anni”.

Infine, Massimo Giletti ha dichiarato: “Un sentimento al riparo: come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno. Una certezza a cui ritornare, un’àncora” ammette, “Perché poi sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione. Ho vissuto emozioni bellissime, non c’è nulla di più travolgente. Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”.