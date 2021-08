Furto in casa di Massimo Ciavarro, bottino grosso per i ladri: cosa hanno portato via

Brutta disavventura per Massimo Ciavarro. L’ultima sua apparizione in tv risale alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione il figlio Paolo ha conosciuto la compagna Clizia Incorvaia. Il rapporto tra papà Massimo e Paolo è ottimo. E infatti in quella circostanza l’attore rivolse al figlio parole di stima e incoraggiamento. Adesso però torniamo a parlare di Massimo per un episodio davvero spiacevole.

A dare la notizia è il Messaggero: la casa romana di Massimo Ciavarro è stata svaligiata. Non è ancora chiaro il valore dei beni rubati, ma si tratterebbe di una cifra ingente. I ladri sono intervenuti in due momenti, prima hanno fatto un sopralluogo, poi si sono introdotti nell’abitazione approfittando dell’assenza dell’attore 63enne che si trovava in vacanza. Sono entrati forzando una porta finestra.

Si tratterebbe di ladri professionisti che nella notte sono entrati nella casa di Massimo Ciavarro che si trova in una traversa di Corso Francia. I criminali hanno agito indisturbati perché sia l’attore sia i suoi vicini erano assenti. Hanno quindi potuto effettuare tutte le operazioni senza essere sentiti. E questo nonostante la presenza di diversi allarmi. Il primo non è scattato, il secondo sì e ha avvertito il domestico che alle 4 e 20 si è recato sul posto. Subito dopo ha chiamato la polizia.





I malviventi hanno letteralmente smurato la cassaforte che è stata poi aperta lontano dall’abitazione. E si sono portati vi anche altri beni preziosi. L’ammontare della refurtiva non è stata definita, sarà Massimo Ciavarro a comunicarlo agli investigatori. Il colpo, in ogni caso, è perfettamente riuscito. Sono minime le speranze di trovare impronte sugli oggetti della casa. Non appena intervenuti gli agenti del commissariato di Ponte Milvio hanno avvertito l’attore.

L’ex marito di Eleonora Giorgi non è certo l’unico vip vittima di furti. A dicembre 2020 toccò a Valeria Fabrizi che si vide rubare la fede nuziale del marito Tata Giacobetti. Nel febbraio scorso, invece, i ladri hanno preso di mira la casa in Trentino di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nel 2015 i criminali agirono nell’appartamento del compagno dell’attrice Vittoria Belvededere trafugando Rolex e preziosi. A ferragosto del 2018 fu svaligiata casa Gassmann in via dei Coronari.