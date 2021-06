“Sono innamorato”. Massimo Boldi chiude con la storica ex e apre il cuore ad Anita: chi è la bellissima 40enne

Tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è finita ormai da un anno. La storia d’amore era giunta al capolinea per volontà del celebre attore, che in un’intervista rilasciata a Oggi aveva rivelato i dettagli della rottura. La relazione tra il ‘Cipollino’ e Irene era iniziata dopo un primo incontro in treno avvenuto il 13 novembre 2018.

“Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita (…) ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”, aveva raccontato Massimo Boldi della fidanzata, 34 anni più giovane. Nell’intervista al settimanale Oggi l’attore aveva spiegato il forte legame con Marisa, la moglie defunta: “La cerco in ogni donna che incontro, ma poi mi accorgo che riesco a rivederla solo nelle mie ragazze (le figlie, ndr)”.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Massimo Boldi aveva confessato di avere delle figlie che sono molto gelose di lui e di essere molto attente a queste sue ‘amicizie’. “Ho tre figlie che sono terribili, nel senso che posso avere delle amiche vicino ma loro sono dei doberman. – aveva spiegato – Loro vogliono cercare di difendermi da eventuali ‘aggressioni’”.





Un paio di mesi fa il settimanale Oggi ha pubblicato un servizio fotografico in cui l’attore milanese si trovava in compagnia della giovane modella Beatrice Livieri, 27 anni, ma non c’era stata alcuna conferma da parte dei due. Ora un nuovo scoop, questa volta di Chi, che pubblica le foto di Massimo Boldi a cena con la quarantenne Anita Szacon.

Polacca, 40 anni, lavora a Roma come cosmetologa in una farmacia e di lei l’attore ha detto: “Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”. L’attore si apre e spiega di essere innamorato e che farà di tutto per conquistare il cuore di Anita, definita come una donna “spigolosissima”.