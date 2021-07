“Una nuova avventura”. Massimiliano Rosolino pronto a stupire dopo l’Isola dei Famosi: è lui a dare la bella notizia

Fantastica notizia per Massimiliano Rosolino. Dopo essere stato protagonista in veste di inviato nell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi, sta per arrivare una nuova svolta nella vita dell’ex sportivo. A riferire tutto è stato il diretto interessato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’. Qui ha toccato diversi argomenti e in particolare ce n’è stato uno che ha catalizzato tutta l’attenzione dei suoi fan, che non vedono l’ora possa concretizzarsi questo progetto suggestivo.

Ha comunque anche parlato degli aspetti più strettamente personali, infatti si è soffermato anche sull’amatissima compagna Natalia Titova. Come sapete, si sono conosciuti grazie a Milly Carlucci e al suo programma ‘Ballando con le stelle’. Il loro amore è stato anche coronato dalla nascita di due figlie, Sofia e Nicole. Su di lei ha detto: “Si tratta di una donna speciale, che non ama le smancerie ma sa darsi profondamente per le cose nelle quali crede. Ci è bastato un abbraccio dopo l’Honduras”.

Poi Massimiliano Rosolino si è concentrato anche sull’imminente compleanno, infatti il prossimo 11 luglio arriverà a quota 43 anni: “I 40 anni mi sono pesati davvero molto, i 43 li aspetto invece con il sorriso”. Poi, come detto in apertura di articolo, ha voluto condividere una notizia molto interessante con i suoi ammiratori. Infatti, probabilmente grazie anche all’ulteriore popolarità creatasi con ‘L’Isola dei Famosi’, ha ricevuto un’offerta da ritenersi decisamente molto allettante.





Massimiliano Rosolino sarà inviato e commentatore delle Olimpiadi di Tokyo, che si avvieranno il 23 luglio. Ma soprattutto è all’orizzonte una nuova avventura: “Mi hanno proposto un provino per un film. Si tratta di un cameo che sento nelle mie corde. Mi piacerebbe tuffarmi in questa avventura”. Dunque, non è da escludere un suo futuro da attore. Vorrebbe tanto provare questa esperienza e chissà se non potrà quindi trovare la strada giusta per un domani caratterizzato da altri successi.

Sull’Isola Massimiliano Rosolino ha rivelato qualche settimana fa: “Grande sintonia con Ilary Blasi. E lei mi ha detto che qualunque cosa fosse successa noi avremmo dovuto riderci su, infatti la nostra parola d’ordine è divertimento”. La conduttrice non si è risparmiata in battute e frecciatine ironiche che il pubblico ha molto apprezzato. E le battute sono state accettate da lui con grande serenità.