“Io e Federica Pellegrini..”. Massimiliano Rosolino e la Divina, l’ex nuotatore vuota il sacco

Tra gli ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata di sabati 8 gennaio c’è Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore è ormai un volto noto della tv. Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle ha trovato l’amore con la ballerina Natalia Titova. L’unione tra i due resiste ormai dal 2006 anche se non hanno mai sentito il bisogno di sposarsi. I due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente nel 2011 e 2013. In precedenza era stato legato a Roberta Capua, ex Miss Italia, per 9 anni.

Ma il gossip si è interessato a Massimiliano Rosolino soprattutto per il flirt con Federica Pellegrini, la “Divina” del nuoto italiano che di recente ha dato l’addio all’attività sportiva. Durante la consegna di un tapiro, l’ex campionessa olimpica (attualmente è legata al suo allenatore Matteo Giunta) ai microfoni di Striscia la Notizia aveva detto di recente: “Io e lui abbiamo avuto un buonissimo rapporto. C’è stato qualche bacio, diciamo così. Ma io avevo 16 anni, lui ne aveva 26”.

Massimiliano Rosolino aveva raccontato una versione diversa in un’intervista rilasciata al Corriere: “Nessun flirt, una leggenda metropolitana”. Ora a Silvia Toffanin, Massimiliano Rosolino corregge il tiro e spiega: “Baci con Federica Pellegrini? Lo ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga. Ma siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare”.





Da parte di Massimiliano Rosolino non c’è molta voglia di mettere troppa carne al fuoco. “Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi – dice alla conduttrice Silvia Toffanin – Poi, ora che lei ha smesso, è ancora più popolare e vincente perché in questi anni ha seminato sport”.

Va detto che attualmente Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini vivono due vite sentimentali completamente diverse. Lui è legato a Natalia Titova e hanno due figlie. Lei – dopo le Olimpiadi in Giappone – ha ufficializzato la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta e di recente ha ricevuto la proposta di matrimonio. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro”, aveva detto la Divina a Tokyo.