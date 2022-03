Solo poche settimane fa il matrimonio sembrava cosa fatta. Tra l’attore e l’ex Uomini e Donne doveva esser questione di mesi e invece poche ore fa è arrivata la doccia gelata. A quanto pare le cose non funzionavano da un pezzo. Sul suo profilo Instagram della ragazza à comparso un messaggio tra le storie, riportato da Isa e Chia, in cui ha raccontato che non stanno più insieme. Ha esordito specificando che non stava a lei comunicare quanto successo perché fra i due non è lei il personaggio pubblico.



Tuttavia ha deciso di metterci la faccia e di annunciare la rottura, visto che lui non lo stava facendo: “Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo”. Dopo due anni quindi la favola bella di Massimiliano Morra e Dalila Mucedero è finita.

Massimiliano Morra, i dubbi sulla storia con Dalila



Un ritorno di fiamma tra Massimiliano Morra e Dalila sembra impossibile anche se c’è chi ci spera. Una storia la loro sulle quali le ombre non erano mancate. Ai tempi della partecipazione dell’attore al GF Vip Lory Del Santo aveva lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Massimiliano Morra e Dalila Mucedero.







“Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e quindi d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata, come mai è spuntata dieci giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020?”. E non si era fermata. “Questa fidanzata è inventata, si vede lontano un miglio. Non si può andare nella casa a dire continuamente il mio fidanzato, il mio fidanzato..”.



L’attrice aveva tirato in ballo anche degli amici in comune che gli avrebbero confermato la notizia: “Me lo hanno riportato amici molto stretti, mi sembra strano.. ci hanno parlato tante volte con lui e non ha mai menzionato una fidanzata”. Da Massimiliano Morra non erano arrivate repliche. Difficile decida di farlo ora.