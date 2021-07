Massimiliano Mollicone ha trovato l’amore a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto la corteggiatrice Vanessa Spoto e da quel momento sono sempre insieme. La loro storia procede a gonfie vele: sui social appaiono sempre più innamorati e complici e in più di un’occasione hanno spiegato di pensare già alla convivenza.

Ma per ora guardano al presente: “Io e Vanessa Spoto viviamo alla giornata. Se si potrà speriamo di poter viaggiare. Prenderemo decisioni all’ultimo minuto. Un’estate priva di progetti e programmi già preparati”, ha detto lui al Magazine del programma che li ha fatti incontrare. In ogni caso pare che la sua fidanzata sia già pronta al trasferimento a Nettuno, dove vive lui, e come detto anche alla convivenza. Ma anche se la loro storia d’amore è seguitissima da tanti fan di UeD, le critiche e gli hater non mancano.

Vanessa Spoto è stata vittima di body shaming su Instagram: è stata presa di mira per il suo seno, ritenuto troppo piccolo. La ragazza è apparsa molto infastidita per l’episodio e il suo Massimiliano Mollicone l’ha difesa: “Fatevi una vita, quello che è stato fatto a Vanessa è bodyshaming, fatevi i ca* vostri che state meglio”. E poi: “Se voi avete una faccia da ca* mica ve lo vengo a scrivere. Se avete qualche problema siete liberi di non seguirci”.





La coppia, quindi, è molto seguita sui social, soprattutto dai fan dell’ex tronista che si sono affezionati al romano durante la sua permanenza nel Trono Classico del dating show di Canale5. Nelle ultime ore, tuttavia, Massimiliano Mollicone ha commesso un passo falso postando una foto che è stata molto criticata. Il ragazzo si è mostrato in uno scatto in bianco e nero, mentre è intento a tira una boccata da una sigaretta.

Immediatamente sono piovuti commenti negativi da parte, soprattutto, dei non fumatori che hanno accusato il Massimiliano Mollicne di pubblicizzare una cattiva abitudine, nociva per l’organismo. Immediata la replica dell’ex tronista che ha sottolineato di non aver intenzione di passare messaggi sbagliati né di aver chiesto a nessuno di emulare il suo gesto. Purtroppo, la foto è stata postata e i commenti negativi continuano a fioccare. “Complimenti per il messaggio che vuoi trasmettere… il fumo”, scrive un utente. “Butta via la sigaretta”, ribatte un altro ancora. “Sei bellissimo, ma il fumo fa male”, è il commento di una ragazza.