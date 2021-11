“Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga!”. Inizia così il messaggio della ex concorrente del Grande Fratello che con estrema gioia svela di essere incinta per la prima volta. Ha comunicato il lieto annuncio su Instagram pubblicando un reel in cui rende pubblici alcuni momenti di questi primi tre mesi di gravidanza, durante i quali ha preferito non diffondere la notizia, visto che rappresentano le settimane più delicate di una gestazione.

E infatti continua: “Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

La ex gieffina in dolce attesa

Mary Falconieri, che il pubblico televisivo ha conosciuto nella Casa del GF nel 2014, aspetta il primo figlio da Giuseppe Schiavello, che ha sposato pochi mesi fa. Il matrimonio è stato celebrato l’8 luglio scorso a Nardò, in Puglia, come è stato raccontato anche su Instagram con le immagini più belle della cerimonia. “Un matrimonio da favola”, come lo ha definito la stessa Mary Falconieri.





Poi viaggio di nozze in Grecia, come documentato sempre tramite i social, anche se il loro più grande desiderio fosse visitare il Giappone, e ora la notizia di un bimbo in arrivo. Mary Falconieri, che molti ricorderanno in coppia con l’ex coinquilino Giovanni Angiolini, ha scoperto di essere incinta l’11 settembre come spiegato anche tra le Storie più recenti.

Mary Falconieri ha raccontato anche di non conoscere ancora il sesso del suo primo bebè, che dovrebbe nascere intorno al 19 maggio 2022. “Non vediamo l’ora”, ha aggiunto. Idee sul nome? La ex gieffina non si sbilancia e sottolinea come lei e il marito, di professione avvocato, stanno aspettando di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia.