“È una bambina!”. Fiocco rosa per l’ex gieffina, palloncini rosa in volo per l’annuncio più dolce

“Il nostro mondo si tingerà di rosa, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”. Con queste parole l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato l’arrivo di una femminuccia.

L’ex gieffina ha dato il lieto annuncio via Instagram, insieme al marito Giuseppe Schiavello. Solo un mese fa aveva annunciato la gravidanza, anche questa volta con una foto pubblicata sui social e scattata nel ”nostro nido d’amore”.

Ex concorrente del GF incinta di una bambina

“Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, – aveva scritto l’ex gieffina – anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.





Per la coppia è giunto il momento di scoprire il sesso del primo figlio. E come annunciato da Mary Falconieri e dal marito Giuseppe Schiavello sarà una femminuccia. Ora è tempo di scegliere il nome della bimba, che dovrebbe nascere a maggio. Mary Falconieri, che il pubblico televisivo ha conosciuto nella Casa del GF nel 2014, aspetta il primo figlio da Giuseppe Schiavello, che ha sposato pochi mesi fa.

Nel video Mary Falconieri e il marito aprono una scatola che contiene dei palloncini rosa: “It’s a girl”, si legge nella caption, ovvero “È una femmina”. Dietro di loro una scultura di palloncini rosa, bianchi e color ore e un grande albero di Natale. Quest’anno il più bel regalo per l’ex gieffina è proprio la sua piccola in arrivo. Un Natale più bello non poteva essere.