Benvenuto al mondo Leonardo. È nato nelle scorse ore il tanto desiderato secondo figlio dell’attrice. Già mamma di Ginevra, che è nata dall’amore con l’ex, ha dato il lieto annuncio su Instagram con la prima foto di famiglia: lei, il marito e il piccolo appena nato. Per l’occasione, ha voluto anche svelare il nome scelto per il nuovo arrivato: “Leonardo 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”.

Nella scelta del nome avrebbe avuto voce in capitolo anche la sorella Ginevra e l’idea di coinvolgerla è stata presa proprio dalla neo mamma bis, come rivelato in una delle interviste successive all’annuncio della seconda gravidanza. “Non abbiamo ancora deciso il nome – diceva Martina Stella al settimanale Chi al quinto mese di gravidanza – mi piacerebbe coinvolgere Ginevra… sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo!”.

È nato Leonardo: Martina Stella mamma bis

Martina Stella è da poco mamma bis. L’attrice lanciata da Gabriele Muccino non ha mai fatto mistero di desiderare un secondo figlio dopo Ginevra, soprattutto dopo il matrimonio avvenuto nel 2016 con Andrea Manfredonia. La coppia aveva scelto comunque di aspettare un po’ di tempo prima di allargare la famiglia, con l’intenzione di stabilire il giusto equilibrio anche per il bene di Ginevra.





Quel momento è arrivato nel 2021 e Martina Stella l’ha comunicato al suo pubblico social mostrando per la prima volta il pancione: “La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi…. e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento…”.

Martina Stella non vedeva l’ora di condividere con i fan questo magico viaggio, scriveva ancora nel post, e ora il piccolo Leonardo è arrivato. Dopo il parto, avvenuto nella mattinata del 5 novembre, l’annuncio con tanto di foto del piccolo, ritratto poi tra le braccia amorevoli del neo papà. Boom di congratulazioni, anche dalle amiche vip come Caterina Balivo e Laura Chiatti.