“La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi…. e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento… il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!!”.

Con questo messaggio, accompagnato dalla foto in cui posa con un vestito color arancione che lascia intravedere il pancino Martina Stella dava un lieto annuncio ai suoi tanti fan di Instagram: è incinta. L’attrice, che ha avuto una prima figlia dalla relazione con Gabriele Gregorini nel 2012, Ginevra, oggi è felice al fianco del procuratore calcistico Andrea Manfredonia e ha finalmente realizzato il desiderio di coronare il loro amore e allargare la famiglia con un secondo figlio

Martina Stella incinta svela il sesso del secondo figlio

Tra Martina Stella e Andrea Manfredonia non sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma l’amore sarebbe nato pian piano: “Con Andrea non è stato un colpo di fulmine, venivo da un momento difficile – diceva lei in una vecchia intervista a Oggi – Ha capito che doveva avvicinarsi delicatamente, era anche un gran figo”. Poi il matrimonio a settembre 2016 e ora la gioia di diventare genitori.





Pochi giorni dopo l’annuncio della seconda gravidanza, Martina Stella ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha svelato il sesso del bebè. Dopo una femminuccia, un maschietto: sarà un fiocco azzurro per l’attrice! “È un maschio – ha detto al magazine – un figlio tanto, tanto desiderato, ma non programmato”. Martina Stella ha anche rivelato che la sua è una splendida famiglia allargata dove c’è un “equilibrio perfetto” e vanno tutti d’accordo.

L’attrice è al quinto mese di gravidanza e partorirà in autunno. Il nome del piccolo? Lo sceglierà la sua primogenita Ginevra, che si appresta a diventare una sorella maggiore: “Non abbiamo ancora deciso, mi piacerebbe coinvolgere Ginevra… sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo!”, ha detto ancora Martina Stella nella lunga intervista rilasciata sul nuovo numero di Chi.