Gioia incontenibile per la vip italiana, che aspetta il suo secondo bebè. L’annuncio è arrivato con enorme sorpresa attraverso il suo profilo Instagram e qui ha pubblicato due foto che la ritraggono già con il pancione. Più precisamente ha addosso un meraviglioso abito di colore arancione, molto aderente, che ha dunque messo in mostra la dolce attesa. Non ha affermato esattamente da quanto tempo sia in stato interessante, ma stando ad alcune indiscrezioni dovrebbe essere al quinto mese.

La donna ha scritto un bellissimo post sul social network. Ecco quali parole ha usato per riferire ai suoi fan il lieto evento: “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi…e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”.

Il suo post si è concluso così: “Ho aspettato tanto questo momento…il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!! Vi voglio bene”. Ad annunciare la gravidanza è stata l’attrice Martina Stella, la quale è già mamma della piccola Ginevra, che ha attualmente otto anni. Il papà della piccola è Gabriele Gregorini, mentre il padre del futuro bebè è il marito Andrea Manfredonia, con il quale si è unito in matrimonio ormai cinque anni fa.





Questi i commenti dei fan: “Ma che bella notizia, congratulazioni vivissime”, “Meravigliosa Martina, sei uno spettacolo”, “Sei fantastica, siamo felicissimi”. Dunque, una vera e propria acclamazione per Martina Stella, che ha preso tutti un po’ alla sprovvista, anche se ovviamente non c’è stato nemmeno uno ad essere rimasto insoddisfatto. Adesso c’è grande attesa per capire quando partorirà precisamente, anche se presumibilmente bisognerà attendere evidentemente la fine della stagione estiva.

Martina Stella, 36 anni, ha avuto alcune relazioni sentimentali con personaggi famosi come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani. Poi è stata dal 2011 al 2014 con Gabriele Gregorini e nel febbraio del 2015 ha iniziato la sua storia d’amore con Andrea Manfredonia. Il suo ultimo film cinematografico è datato 2020 e si intitola ‘Lockdown all’italiana’. In tv ‘Amore pensaci tu’ di quattro anni fa.