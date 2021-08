“Di nuovo insieme!”. Martina Nasoni del GF, scoop: c’è un clamoroso ritorno di fiamma. Con tanto di foto

La storia tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è sempre stata contraddistinta da continui tira e molla. Si sono conosciuti nella al Grande Fratello (sedicesima edizione, quella condotta da Barbara D’Urso). Si sono lasciati più volte dopo essere usciti dalla Casa per poi tornare insieme. Da oltre un anno non avevano contatti ufficiali. Lei aveva intrapreso una storia con Alessandro Basciano, ex Uomini e Donne.

Era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a raccontare come tra i due fosse nato l’amore. “Pare che a far battere nuovamente il cuore della bella Martina sia proprio Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. I due si erano conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era anche Guendalina Tavassi. Giusto qualche scambio di sguardi, ma nulla di più, per poi ritrovarsi qualche settimana fa sui social, e fra una chiacchierata e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa di Martina, che le ha permesso di unire l’utile al dilettevole”.

Ora la storia con Alessandro Basciano è finita e nelle ultime ore pare che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si siano rivisti. Almeno stando a quanto traspare dai loro profili social. L’ex gieffina si è presa qualche giorno di relax dopo le riprese della pellicola cinematografica che la vedono coprotagonista. Ma non da sola: proprio insieme a Daniele Dal Moro. Con loro anche un altro ex del Grande Fratello, Danilo, che ha commentato “Rianimato cuore di latta”. Probabilmente faceva riferimento al ritorno di fiamma della coppia.





Come scrive Novella 2000, pare infatti che i due siano stati avvistati in teneri atteggiamenti, mentre si abbracciavano e baciavano con l’intimità di una coppia. Gli ex gieffini potrebbero aver superato i burrascosi trascorsi, cedendo ancora una volta a un’attrazione che sembra non riescano proprio a frenare. D’altra parte quella di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è stata una storia intensa e gonfia di passione, che ha tenuto per mesi col fiato sospeso i follower di entrambi.

I due sono stati visti di nuovo vicini in vacanza, mentre trascorrevano dei momenti felici insieme a Napoli. Di conseguenza l’attenzione dei fan si è nuovamente accesa su di loro. Tra gli utenti in molti hanno tirato un sospiro di sollievo e si sono detti felici per il ritorno di fiamma tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.