Momento negativo per Martina Nasoni, che ha accusato dei problemi di salute ed è finita in ospedale. Ed è stata proprio l’ex concorrente del GF Vip a rivelare tutto dal nosocomio. Purtroppo si sono accavallati ben due problematiche e la situazione deve essere ovviamente tenuta sotto controllo nei prossimi giorni. La situazione clinica non è delle migliori e la speranza dei fan è che possa riprendersi il prima possibile. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi due giorni e vorrebbe mettersi tutto alle spalle.

A proposito di Martina Nasoni, che oggi ha problemi di salute ed è stata costretta al ricovero in ospedale, circa un anno fa si era vociferato della possibilità che potesse ritornare insieme all’attuale concorrente del GF Vip 7, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina si era presa qualche giorno di relax dopo le riprese della pellicola cinematografica che la vedono coprotagonista. Ma non da sola: proprio insieme a Daniele Dal Moro. Con loro anche un altro ex del Grande Fratello, Danilo, che ha commentato ‘Rianimato cuore di latta’.

Leggi anche: “Di nuovo insieme!”. Martina Nasoni del GF, scoop: c’è un clamoroso ritorno di fiamma. Con tanto di foto





Martina Nasoni, problemi di salute: è ricoverata in ospedale

Per Martina Nasoni i problemi di salute sono arrivati improvvisamente e la preoccupazione è decisamente tanta. Dall’ospedale ha infatti rivelato, come ha riportato anche il sito Gossip e Tv: “Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo bene da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli. Ho avvertito come se avessi una mancanza di ossigeno”. E ha poi scoperto di avere anche altro.

Infatti, l’ex di Daniele Dal Moro ha anche saputo di essere positiva al coronavirus: “Fatto sta che non sono qua perché credevo di avere il Covid, vi ripeto che ho fatto due tamponi negli ultimi giorni ed erano entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no”. Non resta che aspettare le prossime ore per avere maggiori certezze sul suo quadro clinico. I fan si sono tutti stretti intorno a lei.

Martina Nasoni ha la cardiomiopatia ipertrofica, ovvero una malattia del muscolo cardiaco che causa l’aumento dello spessore del ventricolo sinistro, secondo quanto riportato dal sito Auxologico.it. Normalmente è asintomatica ma a volte possono materializzarsi questi sintomi: palpitazioni, mancanza di fiato, dolore toracico e svenimento improvviso.