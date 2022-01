“Casa svaligiata, tutto sparito”. La vip va in vacanza, pubblica le foto sui social e i ladri ‘fanno festa’

Brutta sorpresa per Martina Maccherone. L’influencer e head of Influencer Marketing per Westwing nonché cara amica di Chiara Ferragni, ha annunciato di aver subito un furto durante la notte di Capodanno. Sono state quattro donne ad entrare nell’appartamento che Martina condivide con il compagno Lorenzo Belloni e le due gemelle appena nate Ines e Ilde. Le ladre, riprese dalle telecamere di video sorveglianza, hanno praticamente svaligiato la casa.

Nelle ultime ore sia lei sia il fidanzato hanno raccontato l’accaduto sia sui social che alla radio. Martina è stata infatti ospite di Anna Pettinelli a RDS e ha spiegato cosa è successo. Sono numerosi i furti nelle case effettuati da persone che seguono le loro vittime sui social. E anche a Martina Maccherone è capitata proprio una cosa di questo genere. Le quattro donne sapevano che l’influencer non era in casa: si trovava effettivamente fuori a festeggiare con i familiari.

Nei video condivisi da Martina Maccherone e dal compagno Lorenzo Belloni sui rispettivi profili social si vedono 4 donne con borse, scatoloni e trolley. Le criminali, a volto coperto soltanto da mascherine abbassate, una volta fatta man bassa di numerosi beni e oggetti sono uscite dal portone con i borsoni pieni di vestiti. E con le borse di Martina a tracolla.





A una settimana di distanza dall’accaduto Martina Maccherone è ancora un po’ scossa e infatti scrive su Instagram: “Qualche giorno di silenzio mi è servito a staccare la mente e metabolizzare l’accaduto”. Alla radio la 30enne ha rivelato altri dettagli sul furto subito: “Avevo capito subito che si trattava di ladre perché hanno svaligiato in particolare il mio armadio e il mio bagno”.

Ma non basta. Martina Maccherone ha infatti raccontato che le ladre hanno sottratto tutti gli oggetti di maggior valore che aveva in casa. Contanti, borse e abiti firmati, tutto sparito. Le malviventi hanno perfino rubato vestitini e biberon delle due gemelle appena nate. Davvero un incubo per l’influencer che a questo punto sta seriamente riflettendo su come comportarsi d’ora in poi con i suoi profili social.

A Repubblica ha confessato: “Avevo scelto il palazzo in cui vivere anche in base agli elevati standard di sicurezza. Abitiamo a un piano alto e c’è un servizio di portineria, ma non è stato sufficiente. Credo che d’ora in avanti cambierà il mio modo di usare i social. Per tutelare me stessa e la mia famiglia, prenderò le distanze dalla comunicazione totalmente aperta e sincera che ho sempre adottato”. A mali estremi…