La meravigliosa Martina Maccari non ce la fa più, gli manca il marito Leonardo Bonucci, il difensore della nazionale italiana in queste ore impegnato nella finale dell’europeo contro l’Inghilterra. L’ex modella dopo tanti giorni sente la mancanza del marito, ormai lontano da oltre 30 giorni per via dell’impegno calcistico. Martina è sincera, gli manca anche fisicamente il marito.

Non è cosa per lei l’astinenza e lo sottolinea con una punta di ironia sfogandosi con i suoi followers su Instagram: “Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane”, scherza. Che poi oramai siamo agli sgoccioli, per Lady Bonucci è quasi finita: dopo la finalissima di domenica 11 luglio, potrà finalmente riabbracciare il suo Leonardo. Insomma, qualsiasi cosa accada, proprio come lei stessa scrive: “Rientrare per ritrovarsi, ricentrarsi, ricaricarsi e insieme ripartire”.

Martina Maccari, oltre a dedicarsi al suo impegno da mamma dei loro tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, cura un blog personale, Lo Zoo di Zoev, nel quale dà consigli e racconta la sua vita quotidiana a chi la segue. La battuta sulla mancanza fisica del marito non stupisce, d’altronde, considerando che Lady Bonucci è sempre molto autoironica su Instagram, dove non risparmia battute e commenti che caratterizzano la sua personalità piuttosto “fumantina”.





Come lei stessa ha raccontato, l’ex modella è stata colpita dal Covid e con i suoi follower si era sfogata: “Mi rode il c** perché è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”. Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono sposati con una cerimonia riservata agli amici e ai parenti più stretti il 21 giugno 2011.

A raccontare la loro love story è la stessa Martina Maccari: “Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa”, aveva raccontato Lady Bonucci su Instagram, “tutt’altro che colpo di fulmine. Al primo incontro Leonardo era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere”.