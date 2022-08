“Il mio matrimonio è finito”. La vip annuncia l’addio al marito dopo 4 anni e una figlia insieme

Brutta notizia per la vip, che ha confermato di aver detto addio al suo matrimonio. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto e dopo 4 anni di nozze, i due hanno deciso che fosse meglio separare le loro strade. Martina Hingis si è dunque separata dal marito e la notizia ha ovviamente sconvolto tutti. L’estate 2022 dei famosi non porta decisamente molto bene, visto che è l’ennesima coppia che scoppia. Da parte della donna è arrivato un commento ufficiale, dopo che le voci stavano già girando.

Dunque, Martina Hingis è separata da suo marito e i bei momenti passati insieme, compresa la nascita della loro figlia, resteranno sicuramente impressi nella loro memoria ma rappresenteranno un ricordo. Non potranno infatti continuare a vivere insieme perché non ci sono più possibilità di tenere in piedi questa relazione. Una rottura in piena regola, che ha costretto lei ad andarsene in un'altra abitazione. Purtroppo la favola si è conclusa nel peggiore dei modi e non c'è speranza di recuperarla.





Martina Hingis si è separata dal marito

Purtroppo Martina Hingis non ha potuto fare altro che dire addio al coniuge. Si è separata dal marito Harald e ha esclamato, nel corso di una brevissima dichiarazione rilasciata alla rivista Schweizer Illustrierte: “Non possiamo più salvare il nostro matrimonio”. Tace invece l’ormai ex consorte della 41enne, che ha preferito fino a questo momento non fornire la sua versione. Per lei si tratta delle seconde nozze finite malamente, visto che era stata precedentemente sposata fino a 9 anni fa.

Secondo quanto riferito, Martina Hingis ha deciso di acquistare una casa nei pressi di sua madre e di sua nonna a Schindellegi. Ovviamente lei e l’ex marito Harald Leemann dovranno mantenere i rapporti per badare alla figlia, venuta alla luce nel 2019. Martina e Harald si erano perdutamente innamorati nel corso delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Lei era ancora una tennista professionista, mentre lui lavorava come medico del team della Svizzera di Fed Cup. Ma non c’è stato un lieto fine definitivo.

Martina Hingis, classe 1980, è oggi allenatrice di tennis. L’addio allo sport lo ha dato nel 2017. Parlando della sua sfera privata, nel 2010 si è unita in matrimonio con il fantino francese Thibault Hutin. Poi è avvenuto il divorzio. Nel 2018 si è invece sposata con Harald Leemann e ha concepito la loro unica figlia. Ora però anche le seconde nozze sono naufragate.

