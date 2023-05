Marisa Laurito, la notizia dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Ancora qualche partita alla fine del campionato, ma la squadra partenopea si aggiudica la vittoria indiscussa in seguito ai calcoli matematici che riguardano la classifica nazionale. festeggiamenti in corso nella capoluogo campano ma nel frattempo risuona cara ai tifosi la promessa di Marisa Laurito: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa lo avrei potuto fare, e non mi posso tingere neanche i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli”. Riflettori accesi ancora su di lei.

La promessa di Marisa Laurito per la vittoria dello scudetto del Napoli. Le sue parole diventano una tendenza sui social, in particolar modo su Twitter. I fan non hanno di certo la memoria corta. Nelle ultime ore sono in tanti a chiedersi se la Laurito manterrà o meno la promessa fatta prima che lo scudetto andasse alla squadra del cuore, il Napoli: “Mi avvoglerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere”. Ma lo farà davvero? In attesa di scoprirlo, i fan riavvolgono il nastro del tempo e ripescano proprio la vecchia intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, in collegamento con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su RaiRadio.

Marisa Laurito potrebbe dunque sfoggiare un vestito ricavato dalla bandiera del Napoli cucito su misura. I fan restano in attesa di scoprire se la promessa verrà davvero mantenuta in occasione della celebrazione del terzo scudetto nella storia della squadra partenopea dopo 33 anni di attesa. Un cinguettio che arriva anche da Marisa in persona che su Twitter ha omaggiato la vittoria postando una foto di diversi anni fa in occasione della stessa ricorrenza: “Terzo scudetto ! Napoli campione d’Italia evvvaiiiiiiii”, ha scritto a corredo dello scatto.

Ma i fan non mollano la presa: “E ora Marisa Laurito ti sto aspettando!” scrive qualcuno. La risposta della Laurito sembra parlare chiaro: “Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”, per poi aggiungere: “Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”.

Dopo Sabrina Ferilli con addosso un bikini minimal e la bandiera della Roma pronta a sventolare davanti alla platea di tifosi in festa in occasione della vittoria del terzo scudetto portato a casa dai giallorossi nel 2001, ora tocca proprio a Marisa Laurito, 72 anni, non deludere le aspettative dei fan. E questo potrebbe accadere proprio domenica, in occasione della disputa Napoli-Fiorentina al cospetto di 60mila spettatori.