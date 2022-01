“È giusto che si sappia”. Marino Bartoletti e la lotta contro la grave malattia: come sta adesso

Nuove rivelazioni del noto giornalista Marino Bartoletti, che ha deciso di confidare il suo pensiero in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Si è soffermato sugli aspetti più intimi della sua vita privata e ha parlato di una grave problematica che lo sta accompagnando da tempo. Ne aveva parlato qualche mese fa e adesso ha voluto aggiornare tutti coloro che gli vogliono bene sulle sue condizioni di salute. Parole molto importanti, che sperano di fare chiarezza sulla sua situazione.

Precisamente Marino Bartoletti aveva parlato della sua patologia a ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma è giusto che si sappia. Questa cosa è venuta fuori alla fine dell’estate 2020 e per fortuna è stata presa in tempo. Però non possiamo sempre essere figli della fortuna, né pensare che le cose accadano solamente agli altri. Devo sicuramente benedire quattro angeli”. Ma vediamo come sta adesso.

Marino Bartoletti ha approfittato di questa conversazione con il ‘Corriere della Sera’, facendo i nomi dei sanitari che gli hanno dato un aiuto enorme nell’affrontare il cancro sia dal punto di vista medico che psicologico: “Non posso che ringraziare quattro angeli che si chiamano Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno dei titoli professionali oltre a dei nomi e dei cognomi, mi hanno dato una grande mano”. Poi le sue dichiarazioni hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo a tutti.





Stando alle sue parole, dovrà necessariamente rimanere sotto controllo medico, ma Marino Bartoletti può adesso sperare nella risoluzione del problema: “Forse il peggio è passato. L’affetto che mi è stato dimostrato mi ha dato una grande carica e probabilmente non sono estranee le medicine delle cose che faccio. Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora perché le analisi definitive saranno fatte alla fine di giugno. Puoi immaginare con che pudore possa manifestare questo tipo di cose. Giusto che si sappia perché siamo personaggi pubblici”.

Nato a Forlì il 30 gennaio del 1949, Marino Bartoletti è sempre stato un giornalista con grandi doti nell’ambito sportivo, dai motori al calcio. Nel 1997 ha fondato ‘Calcio 2000’ e poi ‘Goal’ e ‘Solocalcio’. Inoltre, è stato anche il direttore scientifico dell’enciclopedia Treccani nella sezione sport. A livello personale, è stato sposato con Carla Brunelli, morta nel 2016, e da lei ha avuto le figlie Cristina e Caterina.