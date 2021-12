L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ e de ‘L’Isola dei Famosi’ è tornata single. La donna ha infatti annunciato di essersi lasciata con suo marito, dopo undici anni insieme. Il matrimonio si era svolto nel comune di Teano il 18 settembre del 2010. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto si era intuito già l’anno scorso, infatti erano circolate notizie negative sullo stato della loro relazione. Ma non era mai arrivata nessuna ufficialità da parte dei diretti interessati, a differenza di questa volta.

Adesso la vip ha però deciso di rompere il silenzio intorno alle sue vicende personali e ha confermato di non stare più insieme al suo coniuge. L’intervista nella quale ha confessato di aver avuto problemi con lui da diverso tempo è stata rilasciata a ‘CasaChi’. Parole nette che non fanno ipotizzare alcun dietrofront, visto che l’amore sembra ormai svanito del tutto. Ma, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina, non si sono lasciati malamente anche per rispetto nei confronti dei loro due figli.

Ad essersi lasciata col coniuge Guido Bellitti è stata Marina La Rosa, la quale ha annunciato così la fine delle nozze: “Il mio matrimonio è finito. Ero arrivata a pesare 47 chili e lì mi sono detta basta. La nostra crisi in fondo durava già da un paio di anni. Ma se da un lato un punto corrisponde ad una fine, dall’altro c’è sempre un nuovo inizio. La nostra storia è finita l’estate scorsa, ma non ci sono stati inseguimenti, pianti, passioni e struggimenti vari. La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata”.





Poi Marina La Rosa ha aggiunto ancora al giornalista di ‘CasaChi’: “Era sbagliato sia nei nostri confronti che in quello dei nostri figli. Il problema comunque nn è da ricondurre solo alla fine dell’amore di per sé, ma al vedere naufragare tutte le proiezioni. La storia più importante l’ho avuta con il padre dei miei figli e ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi, quindi non sono pronta ad un nuovo amore. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli. La solitudine è l’attitudine al sole”.

Alcuni mesi fa Marina La Rosa ha postato una foto in cui traspare tutta la sua bellezza e sensualità, in cui posa coperta solo da un asciugamano mentre esce dalla doccia. “Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente’”, ha scritto nella caption del post. E tutti sono impazziti davanti alla sua bellezza.