Marica Pellegrinelli esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. La scorsa estate erano uscite altre voci sulla nuova fiamma dell’ex moglie di Eros Ramazzotti e il settimanale ‘Chi’ aveva ipotizzato una sua relazione sentimentale con l’ex calciatore Marco Borriello.

“Entrambi single ed entrambi pronti a innamorarsi ancora, sono anche Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che hanno trascorso momenti felici e sereni insieme a Ibiza, dove l’ex calciatore e sex symbol ormai vive e lavora. Un’amicizia che va avanti da mesi e che ora sembra qualcosa di più”.

Il fortunato è William Djoko e come lavoro fa il deejay e il produttore musicale. Con lui l’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata pizzicata dai paparazzi a Milano durante una passeggiata insieme ai figli Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6. Diva e Donna pubblica in copertina una foto in cui la modella 33enne è immortalata mentre cammina accanto al fidanzato e ai bambini.





Dj Djoko è uno dei massimi protagonisti della musica house, è nato in Olanda, ma ha delle origini africane, del Camerun per la precisione. Pare che Marica e William si siano visti per la prima volta in Spagna, a Ibiza, e da lì in poi non si sono più lasciati.

Dopo il divorzio dall’ex marito Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha avuto una relazione con l’imprenditore Charley Vezza, poi si è parlato di un presunto e chiacchierato flirt con l’ex calciatore Marco Borriello.