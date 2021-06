Ufficialmente Marica Pellegrinelli è ancora single ma i paparazzi del settimanale Chi l’hanno pizzicata a Ibiza insieme a uno degli scapoli d’oro dello sport italiano. Nessuna conferma di questo flirt, ma stando al magazine diretto da Alfonso Signorini i due sono nati come amici ma potrebbe nascere una nuova coppia. Attualmente lui si trova proprio ad Ibiza dove lavora e vive e ha di recente festeggiato 39 anni.

Proprio in occasione del suo compleanno, caduto il 18 giugno scorso, pare sia stato raggiunto dalla bellissima Marica Pellegrinelli, come mostrano le immagini riportate sul giornale che, naturalmente, hanno già fatto volare il gossip. Tantopiù che non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme: era già successo poco tempo fa ma per le vie di Milano.

Marica Pellegrinelli beccata a Ibiza con Marco Borriello

“Entrambi single ed entrambi pronti a innamorarsi ancora, sono anche Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che hanno trascorso momenti felici e sereni insieme a Ibiza, dove l’ex calciatore e sex symbol ormai vive e lavora. Un’amicizia che va avanti da mesi e che ora sembra qualcosa di più”, si legge nell’anteprima che Chi riserva ai follower di Instagram.







Da quanto si legge su Chi, Marica Pellegrinelli sarebbe arrivata a Ibiza il 17 giugno scorso, un giorno prima del compleanno dell’ex bomber. Il giorno dopo era insieme a lui e alcuni amici al Cala Bassa Beach Club per festeggiare. Ma sono stati visti pure il giorno seguente al Cappuccino Gran Cafè e, stando ai rumor avrebbero dormito nella stessa villa.

In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport Marco Borriello ha rivelato che adesso sta “iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e tranquillità che mi porto dentro da quando vivo qui. La donna ideale deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Spero di trovarla presto e avete tanti bambini”.