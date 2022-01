“La principessa è nata”. Per la coppia vip è fiocco rosa dopo tre maschietti. La prima foto e il nome

L’annuncio della cicogna numero quattro ormai era arrivato qualche mese fa con un post su Instagram e un video in cui i futuri genitori si dicevano sorpresi per l’arrivo di un altro figlio. “Non ce l’aspettavamo – avevano detto ai sei milioni di fan – Dio sa cos’è meglio per noi, Ci ingrandiamo, il quarto sta arrivando”.

Oggi la bellissima notizia, sempre pubblicata sui social: “È stato un giorno difficile – si legge a corredo dell’immagine della manina della piccola appena nata -, probabilmente il più difficile dei quattro, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e sulla mia principessa”.

“Grazie a Dio è andato tutto bene – dice Mariano Di Vaio in una Instagram story fuori dall’ospedale di Perugia -. È stata dura, ma Arena (Saverio, ginecologo di fiducia della coppia, ndr) ed Epicoco (Giorgio, primario del reparto di Ginecologia del Santa Maria della Misericordia, ndr) sono stati grandi, qui sono stati davvero bravissimi”.





Nathan Leone il 27 novembre ha compiuto 5 anni; Leonardo Liam ha 3 anni e Filiberto Noah, che da oggi non è più il piccolo di casa di Mariano Di Vaio il 22 settembre ha spento la sua seconda candelina. Ed era stato proprio quest’ultimo, questa estate, a svelare con la t-shirt che indossava l’arrivo del quarto bebè.

Dopo tre maschietti è arrivata la prima femminuccia per l’influencer e imprenditore umbro (6,5 milioni di ‘followers’ su Instagram) e sua moglie Eleonora Brunacci, sposata nel 2015. La piccola Mia Annabelle ha ricevuto il benvenuto di tantissimi amici vip, come Theo Hernandez, Chiara Ferragni e Costanza Caracciolo.