E quarto figlio sia. L’annuncio della cicogna numero quattro ormai già in volo, com’è ormai prassi, è stato dato via Instagram. E questa volta gli oltre 6 milioni di follower di lui sono rimasti a dir poco sorpresi. Ma i primi a non aspettarsi la notizia devono esser stati proprio i genitori del piccolo o piccola in arrivo, che infatti precisano nel video “Non ce l’aspettavamo”.

Ma “Dio sa cos’è meglio per noi”, ha scritto su Instagram Mariano Di Vaio, il celebre modello e influencer, pubblicando, con la moglie Eleonora Brunacci e i tre figli, un video inequivocabile e tenerissimo girato in Sardegna. “Ci ingrandiamo”, ha aggiunto, mentre una scritta in sovrimpressione recitava: “Il quarto sta arrivando”.

Mariano Di Vaio, quarto figlio in arrivo

Il filmato di annuncio è stato realizzato in vacanza, in Sardegna: Mariano Di Vaio, 32 anni, accarezza il pancino di 4 mesi della moglie, Eleonora Brunacci, sposata il 27 settembre 2015. Con loro anche i tre figli, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, che saltellano a fianco della mamma senza trattenere l’entusiasmo.





Nathan Leone il prossimo 27 novembre compirà 5 anni; Leonardo Liam ha 3 anni e Filiberto Noah, che tra qualche mese non sarà più il piccolo di casa di Mariano Di Vaio il 22 settembre spegnerà la sua seconda candelina. Ed è proprio quest’ultimo a svelare con, la t-shirt che indossa e che ha una scritta sulle spalle, l’arrivo del quarto bebè, di cui però, non viene ancora rivelato il sesso.

Anche mamma Eleonora condivide sul suo profilo Instagram le stesse immagini del marito e scrive: “God is good. Mariano Di Vaio non c’è 2 senza 3 e il 4 vien da sé. #4monthsofyou #mdvfamily #blessed”. Come detto sul sesso del quarto figlio la coppia al momento lascia un po’ di mistero. Chissà se stavolta avranno una femminuccia o arriverà un altro maschio. Nel frattempo Mariano Di Vaio e signora ringraziano tutti per gli auguri ricevuti.