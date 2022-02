“Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”. Parole pronunciate dal volto noto mentre tiene il ghiaccio sul naso con le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai follower. Il tutto girato direttamente dall’ambulanza. Impossibile per i fan non preoccuparsi, anche perché solo dopo spiega cosa gli è successo.

Per alcune ore ha tenuto tutti col fiato sospeso Mariano Di Vaio, poi ha affidato al figlio il racconto del brutto incidente subito. Più tardi, a casa, il terzo figlio avuto dalla moglie Eleonora Brunacci, diventata mamma per la quarta volta a inizio anno e finalmente di una bambina dopo 3 maschi, ha spiegato l’accaduto.

Mariano Di Vaio, l’incidente e il video in ambulanza

Filiberto Noah, 2 anni, spiega ai follower di papà Mariano di Vaio che è stato colpito da un amico con una racchetta da padel durante una partita. Lui, modello e imprenditore da oltre 6 milioni e mezzo di follower, cerca di non far preoccupare il bimbo né tantomeno il suo pubblico social. Proprio come in ambulanza mantiene infatti un tono scherzoso.





E sul suo profilo Instagram condivide una serie di scatti d’archivio con suo figlio (oltre a Filiberto Noah ci sono anche Nathan Leone e Leonardo Liam e la piccola Mia Annabelle): “Solo per commemorare quando il mio naso era ancora perfetto”, dice. Ma appena uscito dall’ospedale Mariano Di Vaio si è abbassato la mascherina per mostrare solo per per un attimo il suo naso gonfio e ferito di profilo.

“Non lo faccio vedere da davanti perché ha davvero un brutto aspetto”, spiega in inglese il modello e blogger classe 1989. Difficile crederci anche se effettivamente deve aver preso una bella botta e infatti sua moglie Eleonora Brunacci sottolinea che nonostante l’incidente suo marito Mariano Di Vaio “è comunque il più bello di tutti”.