“Oggi, immersi in questa cornice di sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che… Aspettiamo te!”. Ed è una femminuccia! Dopo tre figli maschi si avvera la previsione per la coppia vip: un fiocco rosa.

L’annuncio della quarta gravidanza, dopo aver dato alla vita Nathan Leone, Filiberto Noah e Leonardo Liam, è arrivato poche settimane fa ma già tempo prima il modello, imprenditore, star dei social (su Instagram conta quasi 6 milioni e mezzo di follower) e di nuovo futuro papà aveva spiegato ai fan che chi sperava di vedere una femmina avrebbe dovuto attendere il quarto figlio. E così sarà! L’annuncio è arrivato a mezzo social, con un video in cui la moglie Eleonora rivela a Mariano Di Vaio che sono in attesa di una bambina.

Mariano Di Vaio, una femminuccia in arrivo dopo 3 figli maschi

La famiglia di Mariano Di Vaio si allarga e, questa volta, è in arrivo una bambina. Il modello ha sposato Eleonora Brunacci il 27 settembre 2015. L’anno successivo la coppia ha accolto Nathan Leone, il più grande, poi sono nati i fratellini Filiberto Noah e Leonardo Liam rispettivamente nel 2018 e nel 2019. E tra circa cinque mesi, invece, verrà appeso un fiocco rosa ma non è ancora stato reso noto il nome della quarta figlia.





L’annuncio del sesso, proprio come quello della quarta gravidanza, è arrivato su Instagram. Dapprima Mariano Di Vaio aveva fatto sapere ai suoi follower che la moglie Eleonora stava preparando una sorpresa e poco dopo la coppia ha pubblicato il video in cui sono tutti a bordo piscina, con lei che scoppia un enorme pallone da cui poi escono tanti palloncini rosa.

Emozionatissimo Mariano Di Vaio alla vista del rosa e non sono mancati baci e abbracci, anche con i loro bambini, ovviamente presenti per l’occasione ed entusiasti proprio come nel filmato in cui mamma Eleonora e papà Mariano annunciavano al mondo l’arrivo del quarto figlio. Anche sotto questo ultimo post, la coppia ha ricevuto un’infinità di messaggi da parte di amici vip e fan. Come quelli di Chiara Ferragni, con cui si sono incontrati qualche giorno fa in Sardegna e, tra gli altri, quelli di Beatrice Valli e Marco Fantini.