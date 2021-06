“Non sto con lui, siamo amici…”. Il protagonista del gossip con Giovanni Ciacci costretto a parlare

Mariano Catanzaro rompe il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne decide di parlare dopo le illazioni sul suo conto negli ultimi giorni. Il gossip su di lui si è scatenato: prima l’amicizia con Tommaso Zorzi e le dichiarazioni in cui diceva di essere attratto dal vincitore del Grande Fratello Vip: “Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”.

Poi le foto con Giovanni Ciacci pubblicate dal settimanale Nuovo. “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune – ha detto Catanzaro al magazine -. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale”. In tanti hanno iniziato a lanciare indiscrezioni e insinuazioni, pensando a un coming out di Mariano Catanzaro. E allora è stato proprio l’ex tronista a voler fare chiarezza e spiegare come stanno realmente le cose.

“Ci tengo a fare delle precisazioni”. Inizia così il lungo sfogo social con il quale Mariano Catanzaro vuole chiarire una volta per tutti i gossip che l’hanno visto protagonista nelle ultime settimane. di fronte alle insinuazioni, Mariano ha deciso di fare chiarezza, ribadendo di essere eterosessuale.





“Sono molto triste perché viviamo nell’epoca delle etichette, se abbraccio un ragazzo omosessuale divento anche io omosessuale, è assurdo!”, ha tuonato Mariano, chiarendo che “Io sono etero, con Giovanni Ciacci c’è una bellissima amicizia, gli voglio bene ed è molto simpatico e se mi va di abbracciarlo davanti a mille persone lo faccio, me ne sbatto degli altri”.

Quello con Giovanni Ciacci è, per Mariano Catanzaro, un bel rapporto: “Con lui c’è una grande stima, rispetto e non voglio che le cose vengano travisate. – ha ribadito l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo poi un appello – Non dovete dire cose non vere, io sono etero da qui fino alla fine, anche se non ci sarebbe niente di male se io fossi omosessuale.” Mariano Catanzaro si è detto molto dispiaciuto perché alcune sue dichiarazioni, come quelle sull’amore, sono state travisate; è per questo che fa un ultimo chiarimento: “Si può amare anche un fratello. Tutto quello che fa star bene l’anima può essere definito amore, ma non amore-sesso, carnale, quello che ti fa stare bene dentro, anche solo trovarsi bene a parlare”, ha concluso.