L’attesa è finita: l’ex volto di Amici di Maria De Filippi è diventata nonna. A 43 anni. Col cuore pieno di gioia, ha annunciato la nascita del nipotino con un post su Instagram: “Benvenuto Leonardo – ha scritto nel testo della foto – nonna ti ama già follemente”, aggiungendo un cuore blu alla scritta.

A corredo del post ha aggiunto nella didascalia: “Benvenuto amore di nonna sei la mia gioia infinita”, anche qui aggiungendo l’emoji con un cuore blu. Sotto, nemmeno a dirlo, tantissimi like e commenti per questa bella notizia che Maria Zaffino ha voluto condividere con i fan. L’ex ballerina di Amici e volto storico del talent è una nonna felicissima e anche giovanissima: è nata il 15 settembre del 1977, per cui a fine estate compirà 44 anni.

Maria Zaffino di Amici è diventata nonna a 43 anni

Come ricorderanno bene i fan di Amci Maria Zaffino è stato un volto storico del talent, dove ha lavorato per una decina d’anni come assistente e ballerina professionista. Ma non solo, perché nel suo lungo e ricco curriculum ci sono anche tante altre esperienze nel ruolo di ballerina, per esempio a Buona Domenica con Gianni Sperti.







Anche l’annuncio che presto sarebbe diventata nonna era arrivato dal suo profilo Instagram. Risalgono invece a una settimana fa le parole sotto a un bellissimo scatto della figlia Chiara di profilo con il pancione in bella vista: “Meno 6 giorni amore di nonna e sarai finalmente nella tua famiglia che tanto ti sta attendendo… ti amerò in ogni istante e sono certa che lo avvertirai fin dal primo sguardo che si incrocerà tra noi”.

“Ti attendo a braccia aperte… con Amore Nonna”, la conclusione di Maria Zaffino, che aveva lasciato Amici dopo la nascita della seconda figlia a 37 anni e, attualmente, dirige una scuola di danza. La ballerina è convolata a nozze con Daniele, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, nel 2019 dopo 7 anni di relazione. La coppia ha avuto una figlia nel 2015. La primogenita e neo mamma Chiara è invece nata da una precedente relazione.