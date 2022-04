“Un bellissimo inizio! Mangiare la torta per due è sempre stata la mia specialità”. Con questa frase e una foto in cui mostra il pancino è arrivata la notizia della sua prima gravidanza. L’annuncio il giorno del suo trentacinquesimo compleanno, con un post ironico sui suoi profili social.

Il pancino in bella vista e un sorriso che parla chiaro. Il papà è l’imprenditore britannico Alexander Gilkes, con cui è fidanzata dal 2018 e con il quale dovrebbe convolare a nozze quest’anno, dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale arrivato dalla coppia il 17 dicembre 2020, con la foto dell’anello di fidanzamento e una bellissima dedica al 2020: “Mi hai dato il coraggio di lasciare andare l’unica vita e l’unica carriera che avessi mai conosciuto e e mi ha fatto il regalo di svegliarmi accanto al mio migliore amico ogni mattina”.





Maria Sharapova, l’ex tennista è incinta

Maria Sharapova, ex numero 1 al mondo e campionessa di ben cinque titoli dello Slam, oltre che tre volte campionessa degli Internazionali a Roma, aveva annunciato l’addio al tennis a febbraio del 2020, dopo aver lavorato per qualche mese con Riccardo Piatti a Bordighera e stringendo una forte amicizia anche con Jannik Sinner.

La tennista russa si è dedicata agli affari e alla sua azienda dolciaria Sugarpova. Dopo l’addio a tennis ha seguito anche il fidanzato Alexander Gilkes in giro per mostre ed esposizioni d’arte in Europa. A dicembre il fidanzamento, anche quello annunciato via social, ora la bellissima notizia del lieto evento. “Ho detto sì fin dal primo momento. Era il nostro piccolo segreto, vero?”, aveva scritto Maria Sharapova dopo aver postato una foto con l’anello di fidanzamento e una dedica all’anno 2020.

“Caro 2020, ti avrei immaginato diverso, hai portato un po’ di luccichio nel mezzo di questa realtà così difficile e dolorosa. Mi hai dato il coraggio di lasciare andare l’unica vita e l’unica carriera che avessi mai conosciuto e e mi ha fatto il regalo di svegliarmi accanto al mio migliore amico ogni mattina”, aveva scritto Maria Sharapova.