Marialuisa Jacobelli è la protagonista del calendario di For Men Magazine. La presentatrice e opinionista è stata immortalata dal celebre fotografo Emanuele Jeane Appendino per il Maxi Calendario 2022 in edicola dal 7 dicembre 2021. Maria Luisa Jacobelli è iscritta all’Albo dei Giornalisti da due anni – è figlia di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport – è una presentatrice e modella ma con i suoi 600mila follower su Instagram entra di diritto nella cerchia delle influencer italiane più seguite.

Ovviamente l’aspetto fisico non passa inosservato ed è frutto di un intenso lavoro tra palestra e pilates. Classe 1992, nata a Bergamo, Maria Luisa Jacobelli ha iniziato a lavorare nel programma Direttacalcio di Topcalcio24 dove tuttora lavora come giornalista sportiva. Ha collaborato con QSVS di Telelombardia, Calcio&Mercato di Rai2 e Rai Sport e Quelli che… la serie B di Rai2.

Maria Luisa Jacobelli, chi è la modella del calendario For Man Magazine

Nel 2019 Maria Luisa Jacobelli ha partecipato a Temptation Island Vip come single ma da qualche tempo circola la voce di un flirt con il calciatore del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. Kylian Mbappé. Tante le voci ma nessuna conferma da parte dei diretti interessati. A Un giorno da pecora la modella ha spiegato: ”Siamo amici, siamo amici. Non posso dire altro…”. Dove vi siete conosciuti? “Arrivateci da soli”. In discoteca? “No, no”. Lo ha intervistato? “Esatto, ma non dico altro”.





In un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora Maria Luisa Jacobelli ha parlato del nuovo calendario sexy e dei motivi che l’hanno spinta ad accettare: “È una domanda che mi sono posta anche io quando me lo hanno offerto. Una donna, nel 2021, deve poter fare quello che vuole col proprio corpo. Se una donna è carina non deve essere automaticamente stupida oppure esser vista come un oggetto”.

Alla Gazzetta dello Sport ha commentato il caso di Greta Beccaglia, giornalista toscana palpeggiata da un tifoso dopo Empoli-Fiorentina: “Da fuori ti direi che l’avrei menato, io faccio anche kick-boxing! Però è anche vero che quando sei in diretta, con telecamere e tutto il resto, non puoi metterti a rincorrere una persona. Posso capire la sua reazione, anzi: secondo me lei è stata anche brava nel provare a gestire una situazione molto difficile. È assurdo che nel 2021 un uomo passi e tiri una pacca sul sedere a una ragazza. Lo hanno trovato, spero che sconti davvero tre anni di daspo, per intero”.