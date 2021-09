Il prossimo 13 settembre, per la gioia del pubblico di Canale 5, Maria De Filippi tornerà in tv. E, grazie alle indiscrezioni che circolano in rete già da settimane, c’è grande attesa per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, di cui sono iniziate le registrazioni a fine agosto. Non solo.

Un’altra manciata di giorni e riapriranno anche le porte della scuola più famosa del piccolo schermo: il 18 settembre parte Amici 21. Il talent che mette alla prova aspiranti cantanti e ballerini andrà in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5. Appuntamento in prima serata, invece, con Tu sì que vales, che vede Maria in giuria al fianco di Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Anche il seguitissimo programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni comincerà il 18 settembre.

Maria De Filippi celebra il matrimonio di Bruno e Alessandro

Ma non solo lavoro. L’ultima news su Maria De Filippi è decisamente più privata anche se a quanto si legge c’entra sempre il suo team. Nel pomeriggio di venerdì 10 settembre, Queen Mary ha lasciato gli studi e celebrato il matrimonio dei giovani Bruno e Alessandro e il tutto è stato documentato dalla storica spalla e autrice tv Raffaella Mennoia che su Instagram ha pubblicato diverse Storie dell’evento.





Un matrimonio in spiaggia, celebrato appunto da Maria De Filippi, con un’ospite d’eccezione: Giordana Angi, la cantante lanciata da Amici. Non si hanno molte notizie sugli sposi, ma non è da escludere che uno dei due faccia parte del gruppo di lavoro della conduttrice Mediaset, dato che tra gli invitati vi erano diversi autori che da anni collaborano al fianco di Maria De Filippi.

La padrona di casa di UeD, Amici e C’è posta per te ha indossato un tailleur rosso fuoco e ovviamente la fascia tricolore per unire in matrimonio questi due ragazzi che hanno coronato il loro sogno d’amore e che appaiono anche in un selfie con Raffaella Mennoia. “Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo…Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme… Bruno e Alessandro”, ha scritto l’autrice sui social, che non ha mancato di immortalarsi anche con Maria De Filippi.