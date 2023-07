Maria De Filippi, la prima estate senza il suo Maurizio Costanzo ma non per questo da sola. Il lavoro sempre al primo posto, ma intervallato da momenti di pausa e relax al mare, come mostrano le foto del settimanale Chi, che dedica un servizio alla regina di Mediaset. Anche dopo il grave lutto che l’ha colpita, la conduttrice è tornata presto ai suoi impegni televisivi. E anche questa estate 2023 è iniziata all’insegna del lavoro. E del successo, visti i dati di ascolto di Temptation Island, da lei prodotto.

Ed è proprio sulle spiagge di Santa Margherita di Pula, vicino al famoso villaggio di Temptation Island, che Maria De Filippi viene intercettata dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini. Si trova in Sardegna per le ultime puntate del docu-reality estivo fra una registrazione e una riunione, la conduttrice e produttrice si è concessa un pomeriggio libero. Con il figlio Gabriele, 31 anni, che l’ha raggiunta per una giornata.

Leggi anche: “Vacanze rovinate”. Allarme a Mediaset, Maria De Filippi costretta a rinviare: “Problema Tina”





Maria De Filippi, vacanze in compagnia: con chi è

Tra loro c’è grande complicità. Forse a maggior ragione da quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo. Anche quando il grande giornalista ci ha lasciato, madre e figlio non si sono separati un istante: una accanto all’altro, a darsi forza a vicenda.

E in Sardegna, nell’unico pomeriggio in cui sono liberi si sono concessi relax solo per loro. Anche Gabriele, come Maria De Filippi, è appassionato di animali: eccoli che giocano a frisbee con Tommy, il cane di lui. E poi chiacchiere, sole, un cocktail. Lui, che è responsabile di Witty Tv, è poi tornato a Roma.

Presto però si ritroveranno nella villa di Ansedonia tanto cara a Maurizio Costanzo, che infatti chiamava “la mia meraviglia”. Come ogni agosto, prima di tornare nello studio di UeD, Maria De Filippi ricaricherà le pile a villa Sadula. Non ci sarà il marito, per la prima volta, ma potrà contare sulla presenza di Gabriele e degli amici più cari. E dei suoi amati cavalli.