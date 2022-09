“È in lacrime”. La super attrice beccata così dai paparazzi. E si scopre il motivo (serio) del suo pianto improvviso

Momenti di grande preoccupazione nel mondo dello spettacolo. L’attrice Margot Robbie è scoppiata in lacrime e il motivo sarebbe la collega Cara Delevingne. L’immagine eloquente della bellissima Margot in preda al pianto sta facendo il giro del mondo e l’allarme aumenta di ora in ora. La situazione sarebbe dunque abbastanza seria, anche se si resta ancora in attesa di dichiarazioni ufficiali. Ma sta di fatto che tutti gli indizi di questi giorni lasciano trasparire ansia per ciò che sta accadendo intorno a Cara.

Per chi non lo sapesse, Margot Robbie è una grandissima amica della modella e attrice, che starebbe attraversando un momento complicatissimo. Le lacrime per Cara Delevingne ovviamente sono molto sincere e fanno comprendere anche quanto le voglia bene. Alcuni utenti su Twitter hanno diffuso alcune foto della protagonista di Suicide Squad, mentre piangeva praticamente a dirotto. Il pianto si è registrato, subito dopo che la 32enne originaria dell’Australia aveva compiuto un gesto molto importante. (Leggi anche “Non mangia e non si lava da giorni”. Cresce la preoccupazione per le condizioni della super vip)





Margot Robbie in lacrime per l’amica Cara Delevingne

Stando a quanto riferito in queste ore, Margot Robbie non è riuscita a trattenere le lacrime dopo essere andata a trovare l’amica Cara Delevingne. Una volta che ha finito la sua visita alla modella, è uscita dalla sua abitazione e il pianto l’ha travolta immediatamente. La dimora di Cara si trova esattamente a West Hollywood e proprio lì sono stati fatti degli scatti alla Robbie. E alla base di questa preoccupazione ci sarebbe lo stato psicofisico della Delevingne, immortalata in una condizione terribile.

Cara Delevingne è stata ripresa dai paparazzi a Los Angeles nei giorni scorsi in una condizione psicofisica molto negativa e molti fan temono che stia assumendo droga. Inoltre, ha combattuto in passato contro alcol e droga e lei stessa in passato ha ammesso di aver pensato di togliersi la vita. Inoltre, il Daily Mail ha fatto sapere che il 5 settembre scorso Cara al festival Burning Man “non si sarebbe lavata e non avrebbe mangiato. Aveva inoltre nella sua bocca una pipa sospetta”. E Margot è preoccupata insieme a tutti i fan.

Margot Robie went to visit Cara and left crying 🙁 pic.twitter.com/YcyVVgAmy8 — jo (@fetishxsel) September 14, 2022

Margot Robbie è nota per il suo ruolo di Harley Quinn e ha anche ricevuto una candidatura al Premio Oscar per il film Tonya. Due anni ha ha ricevuto la seconda candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista in Bombshell – La voce dello scandalo e l’anno scorso la terza per Una donna promettente in veste di produttrice. Cara Delevingne, classe 1992, è una supermodella e attrice inglese.

“Si è ridotta così, poverina”. Scalza, fuori di sé e irriconoscibile: il tracollo choc della bellissima vip