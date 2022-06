“Un furto da 3 milioni”. Vacanza da incubo per il vip italiano e la moglie: ladri e bottino da record

Marco Verratti, furto da 3 milioni di euro per il calciatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio. Si trovava in vacanza in una zona da sogno, meta ambita di tantissimi vip, quando ha fatto la bruttissima scoperta. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione in cui hanno deciso di risiedere lui in compagnia della moglie e hanno fatto il colpo grosso. Tra l’altro, la villa in questione appartiene ad un altro grande campione del calcio, che ha scritto pagine memorabili in passato.

Marco Verratti, furto da 3 milioni di euro subito. Invece, solamente alcuni giorni fa, alcuni ladri sono entrati nel negozio del padre di Anna Tatangelo, forzando l’ingresso per poi rubare il furgoncino. I poliziotti del commissariato di Sora che si stanno occupando del caso, hanno già diramato le prime novità. Il mezzo di lavoro rubato, infatti, è stato ritrovato stamattina. Il furgoncino, in perfette condizioni, era parcheggiato sul ciglio della strada a poca distanza dall’azienda del padre della cantante.





Marco Verratti, furto da 3 milioni a Ibiza

Marco Verratti, furto da 3 milioni in Spagna per il centrocampista azzurro. Dopo che alcuni ladri si sono portati via questo bottino eccezionale, è stata contattata la polizia spagnola che ha avviato le indagini. Il furto si è verificato infatti a Ibiza, a Cala Jondal. A riportare poi qualche altro dettaglio è stato il giornale Diario de Ibiza, il quale ha fatto sapere ai lettori che la residenza in questione è in possesso di Ronaldo, ovvero l’ex fortissimo attaccante brasiliano che ha militato anche nell’Inter.

I 3 milioni in questione sottratti a Marco Verratti e a sua moglie Jessica Aidi fanno riferimento sia al dento in contanti che avevano che ai gioielli portati via. L’episodio incriminato si sarebbe verificato domenica 26 giugno, ma maggiori notizie sono arrivate nelle ultime ore. Fortunatamente l’ex calciatore del Pescara e la sua coniuge non hanno corso rischi e non hanno messo a repentaglio la loro incolumità perché non erano presenti al momento del furto. E altre info sono state rivelate dall’agenzia iberica Efe.

L’agenzia della Spagna Efe ha aggiunto che la Guardia Civil non ha voluto svelare quale sia il reale bottino del furto, ma ha confermato che c’è stata questa irruzione nella casa dove si trovavano Marco Verratti e sua moglie. Bisognerà presumibilmente attendere ancora qualche giorno, prima di avere altri particolari. E ovviamente le forze dell’ordine sperano di consegnare alla giustizia al più presto i malfattori.

