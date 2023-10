Quel bacio rubato e finito sulla copertina di Diva e Donna tra lei, bellissima della televisione, e il giornalista Marco Travaglio aveva fatto scoppiare il gossip. Apparentemente così lontani, lui direttore del Fatto Quotidiano famoso per le sue posizioni antiberlusconiane e lei conduttrice di un programma sulle reti Mediaset, eppure molto ma molto vicini. Dopo quello scatto bollente nessuno dei due aveva voluto commentare. Solo oggi, a distanza di mesi, parla lei in un’intervista al Corriere delle Sera.

Lo ha fatto alla vigilia dell’inizio di una nuova avventura che la vedrà protagonista sempre sulle reti Mediaset per decisione di Pier Silvio Berlusconi. “Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa – ha ammesso sulle colonne del Corriere della Sera -, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo”.





Veronica Gentili: “Tra me e Marco Travaglio non c’è niente”

Lei è Veronica Gentili, prossima conduttrice de Le Iene che alla domanda se rischia di diventare meno credibile, Gentili non attende a rispondere: “È una domanda sacrosanta che infatti mi sono posta subito. Ma non credo, rimango convinta che i compartimenti stagni e i muri non esistono. In mezzo a questo profluvio di media e di sollecitazioni non credo all’ortodossia in cui non ti contamini con niente”.

Poi ha spiegato lo stato delle cose tra lei e Marco Travaglio. “Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro”. Chiarezza fatta e stop al gossip.

Poi Gentili aggiunge: “Non si può stare con l’ansia di non potersi abbracciare qualcuno. Poi diciamolo, c’è la parte giocosa degli amici che ti dicono non ti saluteranno più o non ti daranno il bacetto per non finire sul giornale, ma quello lo sai, ti fai una risata e dici che va bene così. Sennò finisci per non salutare più nessuno”.