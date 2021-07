Marco Bocci e Laura Chiatti formano una coppia unita dal matrimonio ormai da tantissimi anni, eppure in più di un’occasione sono uscite fuori non proprio piacevoli su di loro. Cosa che sta succedendo anche in queste ore e che sta mettendo in subbuglio i fan dei due attori. E c’è anche stata una foto di lui in compagnia di una collega famosa, che sta facendo il giro della rete e che sta alimentando ancora più dubbi sulla relazione sentimentale con Laura, visto che lei non c’era. Un momento sicuramente molto delicato nella loro vicenda.

Il tutto è accaduto in particolare nella serata del 14 luglio, quando un ristorante ha postato un’istantanea che ritrae Marco Bocci insieme ad un’altra donna vip. I due sono apparsi molto felici, infatti si è potuto notare un sorriso davvero molto convincente e non finto. E c’è anche di più perché è arrivata una segnalazione decisamente molto importante ad un esperto di gossip, che ha causato ancora più incertezza. Andiamo a vedere insieme con chi è stato beccato l’attore e cosa starebbe succedendo.

L’influencer Amedeo Venza ha appreso che una collega di Marco Bocci sarebbe stata molto presente sul profilo Instagram dell’uomo e avrebbe anche scritto molti commenti social. Questi messaggi però sono spariti a sorpresa ed ecco che i rumor sulla crisi con Laura Chiatti sono tornati più forti di prima. Non è stato fatto il nome di quest’attrice, ma nelle scorse ore si è visto invece con una collega, che ha condiviso con lui delle esperienze molto importanti a livello professionale in passato.





Marco Bocci, in attesa di capire se stia accadendo veramente qualcosa di negativo con sua moglie, è andato in un ristorante della capitale Roma in compagnia dell’attrice Giulia Michelini, che ha lavorato a ‘Squadra antimafia’ con l’attore. E Venza ha aggiunto su Marco Bocci e la Chiatti: “Mi dispiace dirlo, ma qualcosa non quadra nella coppia. Lui in queste ore ha smesso di seguire lei”. Inoltre, lei avrebbe eliminato l’ultima foto scattata insieme al coniuge. E poi è spuntato il dettaglio della collega.

Venza ha detto ancora su Marco Bocci: “Potrebbe esserci di mezzo una collega di Marco che come mi segnala una follower era molto attiva sul profilo di Bocci, commentando e lasciando like su tutti i post di lui e ora sono stati tolti. Al momento oscuro il nome, ma verrà presto fuori”. E non resta adesso che attendere il nome di questa attrice, che potrebbe aver scombussolato definitivamente la coppia.