Su Laura Chiatti e Marco Bocci sono uscite fuori voci molto brutte nelle ultime ore, che facevano riferimento ad una gravissima crisi amorosa. I due bellissimi e bravissimi attori sono dunque finiti al centro dell’attenzione mediatica, stando ad alcuni rumor circolati con forza e insistenza. In particolare, era stata una persona a lanciare un vero e proprio allarme, che stava facendo preoccupare non poco i tantissimi ammiratori della coppia, che è sempre sembrata molto solida.

Le questioni di cuore dei Vip rappresentano sempre un argomento d’interesse comune e Deianira Marzano veste spesso il ruolo dell’investigatrice. La segnalazione in merito alla vita di coppia di Laura Chiatti e di Marco Bocci è arrivata da parte di una fan che ha assicurato di abitare nella stessa città dei due di cui, pare, non ci sia alcuna traccia: “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini”. E l’utente ha aggiunto: “Nell’ultimo periodo solo lei”. Ora però ecco un nuovo colpo di scena.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono felicemente uniti in matrimonio da sette anni e hanno anche concepito i figli Enea e Pablo. Questa assenza dell’attore al parco insieme alla moglie ha fatto scattare l’allarme, ma il gesto di lui sotto una foto della donna ha tolto ogni dubbio. Infatti, nonostante le indiscrezioni fossero diventate sempre più forti, in un certo senso hanno smentito categoricamente le voci di una rottura con alcuni messaggi che non lasciano spazio ad equivoci di alcun genere.





Laura Chiatti si è scattata un selfie dall’interno della sua automobile e subito è arrivata la risposta al post da parte di Marco Bocci: “Sbaglio o quella felpa è la mia?”. E lei ha replicato: “Non sbagli”. Quindi, messaggi carini che non fanno immaginare nulla di diverso dal passato. La coppia non sarebbe affatto in crisi sentimentale. E un utente ha commentato: “Per fortuna che hai commentato perché qualche simpaticone vi dà in crisi. L’invidia è proprio una brutta bestia, voi siete bellissimi”.

Recentemente Marco Bocci ha decisamente modificato il suo taglio di capelli su volontà precisa della Chiatti. Ha voluto tagliarsi moltissimo la sua capigliatura, dando la sensazione di essere un punk. Ricordiamo che lui aveva davvero capelli abbastanza lunghi, invece ora ha scelto l’opposto. Nella didascalia a corredo dell’immagine, lei ha postato: “Ok Laura…facciamo i capelli come dici tu”. Dunque, è riuscito a convincerlo.