“Felicità alle Stelle” per il volto della tv ed ex concorrente del Grande Fratello Vip: diventerà presto nonna bis come annuncia in un post su Instagram in cui per dare il lieto annuncio condivide la foto della figlia Ludovica, col pancino accennato, il marito e il primogenito.

“La Cicogna è già in viaggio – continua nella didascalia lasciata a corredo dello scatto di famiglia – e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico. E la vostra adorata Marchesa diventa… NONNABIS! Non si può descrivere la GIOIA e L’EMOZIONE. I Figli sono la Nostra Vita ed i Nipoti rapprendano L’AMORE ASSOLUTO… Grazie Ludo&Gia per LA FELICITÀ che mi donate”, è la conclusione. Ovviamente a scrivere è la Marchesa D’Aragona, Daniela Del Secco.

La Marchesa D’Aragona presto nonna bis

La nobildonna romana, esperta di arte contemporanea, moda e cultura che vediamo spesso nei salotti televisivi ed è stata anche protagonista del GF Vip, ha scelto Instagram per comunicare a tutti la bellissima notizia dell’arrivo del nipotino. Secondo nipotino, perché la figlia Ludovica è già mamma del piccolo Gianludovico. Manca ancora un po’ alla nascita, ma la gioia alla sola idea è già immensa.





La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata una delle concorrenti più chiacchierate che abbiano mai varcato la famosa porta rossa di Cinecittà. Come dimenticare il suo “Adorata/o!” che rivolgeva ai coinquilini della Casa e che usa ancora oggi. E poi i look che non potevano passare inosservati e la lite in diretta con Patrizia De Blanck.

E poi ai tempi del suo GF Vip, era la terza edizione, la Marchesa D’Aragona era accompagnata da un pupazzo che riproduceva le sembianze del suo amato cagnolino venuto a mancare qualche tempo fa. Sposata e divorziata per tre volte, la Marchesa ha una figlia, Ludovica, che come detto sta per renderla nonna per la seconda volta. E lei non può essere più felice di questa notizia.