Questa ragazza è sicuramente di una bellezza incantevole e i suoi occhi e il suo sorriso sono davvero perfetti. A primo impatto starete pensando: cosa avrà di particolare?. Infatti, sembra una giovane come tante altre, che ha però un viso celestiale. Ma non è una qualunque perché sua mamma è una delle cantanti più amate in assoluto. Si tratta dunque di una figlia vip e proprio il suo genitore famoso ha pubblicato delle immagini in sua compagnia e anche da sola sul suo profilo Instagram ufficiale.

Osservando attentamente le istantanee che riguardano la ragazza, si può notare una somiglianza incredibile tra mamma e figlia. Quando vi sveleremo il nome dell’artista, siamo certi che sarete d’accordo sul fatto che siano praticamente una fotocopia l’una dell’altra. Tra i tanti commenti pubblicati sotto il post di qualche tempo fa della madre, i fan hanno infatti commentato: “Tale madre tale figlia. Sei bella”, “Sei veramente bellissima”, “Bellissima la tua Carolina, ti assomiglia davvero tanto”.

Dunque, in tanti hanno posto l’attenzione sulla bellezza smisurata della giovane e tanti altri hanno posto l’attenzione sul fatto che siano due gocce d’acqua. La mamma prova un amore immenso nei suoi confronti, infatti non riesce davvero a fare a meno di condividere immagini della figlia. Non solo in occasione della sua festa di compleanno, ma anche in giorni normali, proprio perché ha tanta voglia di mostrare a tutti i suoi follower quanto sia bella e affascinante la sua splendida creatura.





Avete capito chi è? Se non ci siete ancora arrivati, potete scoprirlo ora. Si tratta di Carolina, la figlia dell’amatissima cantante e attuale volto televisivo di ‘Star in the Star’, Marcella Bella. Marcella Bella è infatti stata scelta come giudice per la nuova trasmissione di Ilary Blasi, che però ha deluso finora le aspettative. Assieme all’artista ci sono anche Claudio Amendola e Antonio Pucci. Dunque, come potete vedere, mamma e figlia sono davvero quasi un’unica cosa. Entrambe sono veramente bellissime.

Marcella Bella è stata legata sentimentalmente al bassista dei Pooh, Red Canzian, poi nel 1979 ha incontrato e si è fidanzata con Mario Merello. Quest’ultimo è diventato suo marito dieci anni più tardi e con lui ha concepito tre figli. Giacomo è venuto alla luce nel 1990, la bellissima Carolina nel 1991 e il terzogenito Tommaso nel 1992. Una famiglia davvero perfetta e molto unita e consolidata.