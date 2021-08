Mara Venier oggetto di critiche pesanti sui social. La “signora della domenica” ha pubblicato uno scatto al tramonto con Nicola Carraro: “Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito”.

Come ha spiegato Mara Venier in una intervista a La Stampa “se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”.

Per la Venier chi la ricopre di critiche si tratta di donne infelici, “perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”.





Quando le scrivono “Tagliati i capelli non vanno più bene perché sei vecchia”, Mara Venier non ci sta a subire offese senza alcun motivo. E ha deciso di rispondere per le rime “Amore perché sotto una foto così devi rompere i cog*ni? Perché?”. E ancora. Il meglio è arrivato quando un’altra follower ha rincarato la dose: “Hanno ragione, tagliati i capelli, bevi meno e mettiti a dieta”. Davanti al coacervo di cattiverie gratuite da parte dell’ennesimo leone da tastiera, Mara Venier ha sfoderato una risposta da manuale: “Carissima, mi vedo purtroppo COSTRETTA a mandarti a faaaanloooooo!!!!!”.

Insomma Mara Venier non è stata a guardare: in questa occasione ha voluto rispondere a chi la offende, alle cattiverie gratuite di cui è stata oggetto. La notizia delle risposte della conduttrice di Domenica In ha fatto il giro del web in poco tempo. E dalla sua parte si è schierata anche l’amica Sabrina Ferilli che, sotto un altro post in cui si parlava della difesa di Mara Venier, ha scritto: “Ma lei che va cercando? Mara doveva ricevere le offese di un irriverente qualsiasi e avrebbe dovuto battere le mani. Si faccia attenzione a come ci si esprime e come ci si comporta. E certe risposte non ci sarebbero”.