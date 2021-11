“È tutto vero!”. Manuela Arcuri non sta nella pelle, il bellissimo annuncio insieme al marito

Dirà di sì al suo uomo per la seconda volta. Lei è una delle più belle, affascinanti e conturbanti attrici del panorama italiano. Vanta partecipazioni come protagonista in innumerevoli fiction, film e quant’altro. Un fisico mozzafiato e una passione per la recitazione che l’ha portata a diventare un’autentica icona.

Ex modella e conduttrice. È nata a Frosinone l’8 gennaio 1977 da papà di origini crotonesi e mamma avellinese. Cresciuta a Latina, ha frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di Arte Drammatica “Piero Scharoff” di Roma. Il fratello, Sergio, è un attore anche lui. E hanno pure lavorato insieme in “Io non dimentico”, “L’onore e il rispetto”, “Sangue Caldo” e “Pupetta – Il coraggi e la passione”.

Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo qualche altro indizio. Nel 2003, con Teo Teocoli e Anna Maria Barbera (cioè la spassosissima Sconsolata, ricordate?), ha condotto l’ottava edizione di “Scherzi a parte”.





“Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta!”. Così Manuela Arcuri annuncia sulle pagine di “Chi”, in edicola il 10 novembre, il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, manager nel settore dell’edilizia che sta con lei da 11 anni.

“Ne parlavamo da tempo – dice emozionata Manuela – il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: ‘Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…’. E così, finalmente, è arrivata”.