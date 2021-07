Oggi è considerata una delle attrici più brave in Italia. La sua passione e dedizione che mette nel suo lavoro l’hanno fatta entrare nel cuore di tutti gli italiani. E poi, dettaglio comunque non di poco conto, è una donna meravigliosa e affascinante che ha fatto cadere ai suoi piedi tanti uomini. Infatti, è una delle più desiderate dai nostri connazionali, che farebbero di tutto pur di poter uscire almeno una volta nella loro vita con lei. E ora è spuntata questa sua foto da bambina che ha fatto emozionare tutti.

Ha deciso di pubblicarla un po’ di tempo fa sul suo profilo Instagram, ma adesso è diventata virale anche in queste ore. Si possono osservare degli occhi meravigliosi e già tanto vispi e il suo viso assomiglia a quello di un angelo. Quindi, la bellezza che adesso tutti noi apprezziamo era già presente quando era una bimba. Non sappiamo esattamente quanti anni avesse in questa splendida immagine. Dopo aver condiviso quell’immagine sono arrivati a centinaia i messaggi dedicati a lei.

Questi sono stati i messaggi ricevuti dall’attrice italiana, subito dopo aver proposto questo post: “Come dice una canzone di Eros Ramazzotti, il mondo visto dagli occhi di un bambino è come il cielo in un giorno di sereno”, “Ciao Manuela, sei splendida”, “Sei davvero un tesoro”, “Sei stata gentilissima nel mostrarci questa tua foto, meravigliosa”. Dunque, solo complimenti per uno scatto che ha commosso. Bellissimo anche il messaggio della donna a corredo di questa istantanea da sogno.





Ebbene sì, si tratta proprio dell’attrice Manuela Arcuri. Quest’ultima ha scritto nella didascalia: “Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini vedremmo la magia ovunque. Buongiorno così”. E in tantissimi le hanno dato ragione, infatti tutti vorrebbero tornare almeno un giorno bambini per rivivere quella spensieratezza. Manuela Arcuri non poteva quindi scegliere pubblicazione migliore, visto che è stata accolta in maniera molto favorevole dall’intero popolo della rete.

In passato Manuela Arcuri ha respinto le voci sull’Ares Gate di Rosalinda Cannavò. “Sono felice e ti ringrazio per avermi invitata – le parole di Manuela Arcuri a Giletti – Perché è giusto che esprima quello che ho visto coi miei occhi”. “Per loro – dice Arcuri riferendosi alla Ares – la cosa importante era preoccuparsi degli attori, li formavano, li creavano dal nulla. Li facevano crescere”. Quindi, smentite completamente le voci.