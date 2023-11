Adesso sembrano esserci veramente pochissimi dubbi: Manuel Bortuzzo avrebbe una nuova fidanzata, dopo essersi messo alle spalle le relazioni sentimentali con Lulù Selassié prima e Angelica Benevieri successivamente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato il sorriso al fianco di una bellissima ragazza, che tra l’altro ha 7 anni in più di lui essendo una 31enne. Inoltre, quest’ultima è già mamma di due figli.

Eppure diversi mesi fa su Manuel Bortuzzo ci si era soffermati non per una nuova fidanzata, ma per il suo rapporto con Lulù. Ad agosto scorso si era vociferato che i due avessero proseguito la frequentazione di nascosto per evitare ulteriori intromissioni. Indiscrezione, questa, diffusa da Rosica e Scuccimarri. Inoltre, stando a quanto emerso dalle recenti storie Instagram, un altro dettaglio potrebbe confermare che la frequentazione tra i due stia comunque proseguendo al di là di tutto e di tutti. Ma poi tutto è stato smentito.

Manuel Bortuzzo avrebbe una nuova fidanzata: chi è

Con Angelica Benevieri le cose non sono andate benissimo, dato che dopo alcuni mesi si sono lasciati definitivamente. E ora Manuel Bortuzzo avrebbe incontrato colei che è la nuova fidanzata, infatti è stata proprio lei la prima a condividere nelle Instagram stories una foto eloquente con tanto di didascalia. In questa immagine in bianco e nero ci sono le loro due mani stringersi teneramente e la 31enne ha scritto: “Il mio amore“. Poi lo stesso nuotatore ha ricondiviso la stessa istantanea.

Manuel avrebbe iniziato una love story con Ilenia Caccavale. La donna lavora come imprenditrice, infatti è la titolare di un’attività commerciale situata nella capitale Roma, e i suoi figli si chiamano Michelle e Nathan. Non sarebbe nota nel mondo dello spettacolo e non possiamo sapere nemmeno come si sia conosciuta con Bortuzzo. Lui ha postato un cuore rosso e questo per molti è segnale del fatto che non siamo amici, ma partner.

In particolare Ilenia Caccavale è la proprietaria di un ristorante che frequenta Manuel, insieme ai suoi familiari. Qui quindi potrebbe averla vista per la prima volta, anche se non ne abbiamo certezze. Non resta che attendere altre foto di coppia.