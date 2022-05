Sorpresa più bella non poteva ricevere. Un volo in elicottero sui cieli di Roma ma con un finale da brividi: all’improvviso la scatolina con dentro un bellissimo solitario. Manola Moslehi, proposta di matrimonio per l’ex allieva di Amici e oggi conduttrice radiofonica.

A quanto scrive lei doveva essere un regalo di compleanno. “E mi fa: “Scusa il ritardo, buon compleanno Amore mio”, la didascalia del post in cui mostra il prima e il dopo, quando è in viaggio su Roma con il suo amore misterioso. Poi arriva l’anello ed è chiaro a tutti che quella organizzata a Manola Moslehi è una proposta di matrimonio.





Manola Moslehi, proposta di matrimonio in volo per l’ex Amici

E in un post successivo, sempre accanto all’elicottero e al pilota ma a terra: “15/05/2022. Qui è quando sono stata felice”, scrive Manola Moslehi riferendosi probabilmente alla proposta di matrimonio appena ricevuta. E dire che non si hanno informazioni sul fidanzato e a quanto pare promesso sposo nonché autore di questa sorpresa davvero wow.

L’ex allieva di Amici 5 e oggi conduttrice di Radio Italia, 38 anni appena compiuti, ha sì condiviso questo momento magico sul suo Instagram ma mai un foto né un tag del suo fidanzato che quindi resta misterioso. Proposta di matrimonio a parte, molti ricordano la bella Manola Moslehi ad Amici.

“Mi presentai per gioco – ha ricordato di recente in un’intervista a Vanity Fair – E per mia nonna che mi diceva sempre: ‘Quando il buon Dio ti ha messo al mondo, ti ha dato la voce, buttarla via è un peccato per sempre, usarla bene invece una responsabilità’”. Alla fine è entrata tra i cantanti della quinta edizione ma sempre col sogno di fare radio. Sogno che poi ha realizzato.

“Ci sposiamo!”. Fidanzamento e un anello di diamanti pazzesco, la coppia vip pronta per il lussuoso sì