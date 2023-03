“Pronto a tutto”. Lorenzo Amoruso, rivuole Manila Nazzaro a ogni costo: cosa ha intenzione di fare

Ha fatto molto rumore la rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ora si viene a sapere che l’ex calciatore è disperato e sta tentando di tutto per riconquistare il suo amore. Il settimanale Chi aveva fatto sapere: “Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia”.

Poi Manila nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, ha dichiarato: “Ha provato a riconquistarmi, ma non è il momento. Non è giusto per nessuno dei due. Quando arrivo ad un punto è perché ci sono arrivata dopo un iter lungo e doloroso. ormai è un punto di non ritorno. Mi fa più male pensare di dover ricominciare. Qualcosa si è rotto e qualche pezzo si è staccato e non ci si riesce più a ricongiungere. Non penso proprio sia possibile”.

Leggi anche: “Perché l’ho dovuto lasciare”. Manila Nazzaro svela i fatti su Lorenzo Amoruso





Il piano di Lorenzo Amoruso per riconquistare Manila Nazzaro

Sempre a Verissimo Manila Nazzaro ha rivelato: “Non sto più insieme a Lorenzo. Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per loro. Adesso ho bisogno di riprendere in mano la mia vita, anche se il pensiero più doloroso è proprio quello di dover ricominciare da capo”.

A quanto pare Lorenzo Amoruso sta attraversando un momento molto difficile dopo la rottura. Tuttavia non si dà ancora per vinto e avrebbe in mente un vero e proprio piano per provare a far ricredere Manila: “Lorenzo Amoruso vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla ancora è perduto”. Ecco quello che ha rivelato una fonte anonima a DiPiùTv.

Certo stando alle parole di Manila Nazzaro è difficile che possa esserci un ripensamento: “Questo è quello che ho deciso” ha detto l’ex miss Italia. E dire che i due, insieme da 6 anni, avevano anche progettato di sposarsi. L’annuncio era avvenuto a novembre del 2021, ma poi le nozze non sono mai state celebrate. E sui social c’è chi accusa: “Lorenzo è innamorato perso di Manila. Glielo ha dimostrato in tutti i modi. Ma di che parla? Semplicemente non è più innamorata lei. Ci sta. Ma non cercare scuse o giustificazioni”.

“Le corna…”. Manila Nazzaro, la frecciatina dopo le voci sulla crisi con Lorenzo Amoruso