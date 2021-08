“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio per gli ex volti di Temptation Island. Per le nozze scelta una location da sogno

La coppia è finalmente giunta ad una decisione importantissima per il futuro, infatti si uniranno in matrimonio. La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso c’è ormai la conferma definitiva. Ultimati i passaggi conclusivi per coronare questo sogno. Loro sono due ex protagonisti di ‘Temptation Island Vip’ e lei è riuscita in questi giorni a ottenere il divorzio definitivo dall’ex marito, che le ha spianato la strada verso le nozze con l’attuale compagno. E i fan della coppia non vedono l’ora di vederli all’altare.

A confermare tutto sono stati dunque i diretti interessati in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’. Non è stata svelata in maniera ufficiale la data dell’evento, ma c’è già stato un dettaglio interessante ad essere diventato ormai di dominio pubblico. I due partner hanno infatti comunicato dove ci sarà il matrimonio, una location decisamente meravigliosa che renderà indimenticabile quel giorno. I due attualmente convivono nella capitale Roma, ma si sposteranno in un’altra città per le nozze.

A convolare a nozze saranno Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due hanno preso parte alla prima edizione di ‘Temptation Island Vip’ e un anno dopo quella esperienza televisiva che tanto è servita, hanno fatto una scelta netta. Come detto, vivono insieme a Roma in una casa con giardino, acquistata recentemente. Hanno anche un bellissimo cane, che si chiama Thor. Ma non è tutto, perché oltre al matrimonio c’è un altro progetto che bolle in pentola e che sta facendo sognare.





Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposeranno dunque in Toscana, più precisamente nella città di Firenze, all’interno della tenuta di lui. Infatti, l’ex atleta di calcio ha una villa incantevole e lì si celebrerà il rito civile. E in più sono pronti anche a diventare genitori nel prossimo futuro: “Dopo l’aborto spontaneo abbiamo sofferto, il medico ci ha detto di non perdere le speranze. Una cameretta nella nuova casa c’è, non si sa mai”. Ricordiamo che Manila ha già due figli, avuti dall’ex coniuge Francesco Cozza.

Nel recente passato Manila Nazzaro si era confidata in un’altra intervista: “Per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime” e ancora: “Il cantiere non è stato chiuso“. Insomma, ‘tentar non nuoce’ e non è detto che non ci possano essere liete sorprese in futuro in tale senso. Il divorzio da Cozza ha rappresentato una svolta positiva e ora può concentrarsi solo su Lorenzo.